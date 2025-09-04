Árbitra colombiana pierde los estribos tras recibir cachetada por expulsar a un jugador [VIDEO]

Un episodio sin precedentes se vivió en Colombia. Durante un partido amateur entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca de la Primera C, una árbitra terminó perdiendo los estribos luego de ser agredido por un jugador tras mostrarle una cartulina roja.

El video del incidente se ha viralizado en redes sociales, generando una ola de indignación. En las imágenes se observa a la silbante Vanessa Ceballos acercarse al banco de suplentes para mostrarle la tarjeta roja al jugador Javier Bolívar.

Lo insólito ocurrió segundos después: el futbolista, visiblemente alterado, se encaró con la juez y le propinó una cachetada. Ceballos, fuera de sí, intentó responder con una patada, pero fue contenida por quienes se encontraban cerca.

El hecho ha obtenido una gran repercusión mediática y avivó el debate sobre la violencia de género en deportes como el fútbol y la vulnerabilidad de los árbitros.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

Desmienten agresión contra árbitra colombiana

La polémica no quedó ahí, pues tras el incidente, el jugador Javier Bolívar se manifestó en sus redes sociales para ofrecer disculpas por su conducta, aunque negó que haya agredido a la silbante. Sin embargo, el comunicado dejó de estar disponible debido a que el futbolista ocultó todos sus perfiles.

En el escrito, Bolívar aseguraba que no “no hubo una agresión física hacia la árbitra” y sí “un gesto irrespetuoso” al intentar quitarle el silbato”.

“Reconozco que mi comportamiento fue irrespetuoso e inapropiado, impropio de un deportista y de un ser humano. Al intentar de manera necia retirarle el silbato de la boca a la árbitra, actué de forma equivocada, enviando un mensaje negativo que nunca debió ocurrir”, escribió.

El jugador manifestó que asumía la responsabilidad de sus actos y se comprometió “a que nunca más se repetiría una conducta que vaya en contra del respeto y los valores del deporte”.



Sigue leyendo:

· Demandan al veterano defensor brasileño David Luiz por supuestamente amenazar a una mujer

· Portero de 13 años sufre brutal agresión por parte del padre de un rival en partido infantil en Italia

· Portero nicaragüense se hace viral por imitar a Miss Universo durante los partidos [VIDEO]