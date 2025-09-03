“Siento que soy el mejor”: Canelo Álvarez mete presión a Terence Crawford

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es mucho más que un simple enfrentamiento en el ring; es un choque de egos, de estilos y de legados.

En una reciente entrevista para Fox Sports, el boxeador mexicano no se anduvo con rodeos y disparó un mensaje contundente contra su oponente, buscando minar su confianza antes de que suban al cuadrilátero.

Las palabras de Canelo no fueron una simple fanfarronería, sino una táctica calculada para cambiar el foco de la conversación.

“Me siento en mi mejor momento. Mi experiencia, mi boxeo. Pienso que soy mejor boxeador que Terence Crawford”, inició el tapatío.

Canelo – Crawford una apuesta fuerte de Netflix. Crédito: John Locher | AP

Mientras gran parte del debate se centra en el tamaño y la fuerza, el mexicano está empeñado en demostrar que la verdadera ventaja no se encuentra en la báscula, sino en la técnica y la experiencia.

“El boxeo no es de pesos. Lo que cuenta es la técnica, la inteligencia, la experiencia. Me siento muy superior a él en eso”, analizó Canelo.

Canelo, con la calma que lo caracteriza, envió un claro mensaje a Crawford, quien es considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra del mundo.

El tapatío desestimó la supuesta superioridad técnica de su rival y se colocó por encima en el escalafón boxístico, un golpe psicológico que busca poner en duda la reputación de Crawford.

“Él puede ser el mejor libra por libra, pero yo soy mejor boxeador. Y lo voy a demostrar en el ring”, cerró Álvarez sobre su próxima pelea ante Crawford.

Con su declaración, Canelo deja en claro que no solo subirá al ring para imponer su fuerza, sino también para demostrar que, en un plano de habilidad pura, su boxeo es superior. Este movimiento, además de generar expectación, busca meter presión al estadounidense, obligándolo a demostrar su destreza en un escenario donde no solo el peso, sino el orgullo, estará en juego.

