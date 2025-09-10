Cristiano Ronaldo podría enfrentar a la selección de EE.UU. en amistoso con Portugal

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) está en conversaciones avanzadas para organizar un amistoso de lujo en marzo frente a Portugal, con el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta como sede principal candidata, según informaron fuentes a ESPN.

De confirmarse, el partido marcaría el regreso de Cristiano Ronaldo a suelo estadounidense, donde no juega desde 2014, cuando visitó el país como parte de la gira del Real Madrid.

El duelo se enmarcaría en la última ventana internacional previa al Mundial de 2026, donde la USSF también contempla enfrentar a Bélgica como segundo rival. Ambas citas dependerán de que las selecciones europeas aseguren su boleto directo y eviten el repechaje intercontinental de marzo.

Actualmente, Portugal lidera el Grupo F de la clasificación europea tras golear 5-0 a Armenia, con doblete de Ronaldo, mientras que Bélgica es segunda del Grupo J, a un punto de Macedonia del Norte pero con un partido pendiente. El miércoles ambos equipos se enfrentarán en Gante en un duelo clave.

El Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United de la MLS y de los Atlanta Falcons en la NFL, será uno de los escenarios principales del Mundial 2026 con ocho partidos asignados.

