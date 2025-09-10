Hallan sin vida en Italia al empresario deportivo estadounidense Paul Baccaglini

El empresario estadounidense Paul Baccaglini, conocido por su fugaz paso como presidente del club de fútbol Palermo FC y por su trayectoria en medios italianos, fue encontrado sin vida en su domicilio del municipio de Segrate, a las afueras de Milán.

Según medios locales, fue su pareja quien descubrió el cuerpo durante la mañana del pasado martes. La Policía italiana y la Fiscalía de Milán han abierto una investigación y ordenado una autopsia. Todo apunta a que pudo ser un presunto suicidio.

A través de las redes sociales, el equipo oriundo de Sicilia confirmó la noticia. “El Palermo FC, junto con el presidente Dario Mirri y toda la familia del City Football Group, expresan sus condolencias por el prematuro fallecimiento de Paul Baccaglini, presidente del US Città di Palermo, en los últimos meses de la temporada 2016-2017″.

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017. pic.twitter.com/OMtFOVHDiL — Palermo F.C. (@Palermofficial) September 10, 2025

¿Quién fue Paul Baccaglini?

Nació en Chicago en 1983, de padre estadounidense y madre italiana, creció entre Pittsburgh y Padua. Su vida fue una mezcla entre medios de comunicación, política y fútbol. Su salto a la fama llegó como corresponsal del programa satírico Le Iene, donde se convirtió en una figura reconocible por su estilo irónico y su capacidad para incomodar a políticos con preguntas difíciles.

También trabajó en MTV, Radio Padova y otros espacios de la cultura pop. En 2017 se metió en el mundo deportivo y asumió la presidencia del Palermo FC, uno de los clubes más emblemáticos del sur de Italia.

Acostumbrado a ser un ‘showman’ Baccaglini se levantó la camisa y mostró un tatuaje del escudo del club justo debajo del pezón izquierdo el mismo día de su presentación. Sin embargo, la aventura duraría solo cinco meses.

La operación para adquirir el equipo nunca se concretó. ¿La razón? Solo se firmó un precontrato con el entonces dueño Maurizio Zamparini y las garantías financieras no llegaron. Posteriormente, el Palermo descendería a la Serie B.

Fuera del deporte, también incursionó en la política con el “Partido del Limón”. Su vida personal fue igualmente pública: mantuvo una relación de ocho años con la modelo brasileña Thais Souza Wiggers.



