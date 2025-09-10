“Eddington”, una de las películas del oeste más esperada del 2025: cuándo se estrena

La edad dorada del western puede haber quedado atrás, pero el género sigue vivo. A pocos días de su estreno, Eddington se perfila como la película del oeste más esperada del año, gracias a un reparto de lujo que incluye a Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler y llegará a los espectadores en solo 4 días.

Dirigida por Ari Aster, conocido por títulos como Hereditary y Beau tiene miedo, la cinta promete una visión fresca y perturbadora del Oeste americano, alejada de los clichés habituales del género. La combinación de talento frente y detrás de cámaras garantiza una experiencia cinematográfica intensa y visualmente impactante.

La película fue presentada en el pasado Festival de Cannes, donde recibió críticas mayoritariamente positivas. Aunque no es un largometraje para todos los públicos, su enfoque atrevido y artístico ha generado gran expectativa entre críticos y aficionados al cine del oeste, ansiosos por una propuesta distinta a las convencionales.

Trama de Eddington

Eddington sigue la historia de Thomas Eddington (Joaquin Phoenix), un veterano pistolero que regresa a su ciudad natal tras años de ausencia para vengar la traición que casi le cuesta la vida. Su regreso desata un conflicto con antiguos aliados, liderados por el implacable Caleb (Pedro Pascal), y desentierra secretos que amenazan con destruir a toda la comunidad.

En paralelo, el personaje de Emma Stone encarna a Clara, una mujer fuerte e independiente que lucha por mantener su granja y proteger a su familia en medio de la violencia y la corrupción que azotan el pueblo. Austin Butler interpreta a un joven forajido cuya lealtad será puesta a prueba mientras Eddington se enfrenta a sus enemigos y a su propio pasado.

La película combina tiros, tensiones y traiciones, con momentos de introspección que exploran la moralidad y el costo personal de la venganza. La narrativa se desarrolla en paisajes áridos y cinematográficos del Oeste, mientras Aster construye una atmósfera cargada de suspense y drama, típica de su estilo característico.

Con su estreno programado dentro de apenas cuatro días, Eddington se perfila como una de las grandes apuestas del 2025, prometiendo devolver al western un aire de complejidad narrativa y profundidad psicológica que lo distingue de los clásicos del género.