Leonardo DiCaprio está “bajando un poco el ritmo” tras décadas en Hollywood

El actor Leonardo DiCaprio confesó que tras una larga y exitosa carrera en Hollywood está “bajando un poco el ritmo” de sus compromisos profesionales.

Esta declaración se da tras el estreno de su nuevo trabajo cinematográfico “One Battle After Another”, una película del escritor y director Paul Thomas Anderson.

En la conversación que DiCaprio sostuvo con la revista PEOPLE, el ganador del Oscar habló sobre su interés especial de trabajar en una cinta de Paul Thomas Anderson, de quien dijo que admiraba su obra.

A pesar de que DiCaprio considera tomarse un respiro, o por lo menos bajar el ritmo, hay oportunidades a las que no se puede negar. Una de esas oportunidades fue protagonizar una película de Paul Thomas Anderson, un director con el que deseaba trabajar desde hace muchos años.

“Para ser sincero, creo que cualquier momento habría sido el adecuado. He sido un fanático obsesivo de su obra; he visto todas sus películas. Sus películas me dan vueltas en la cabeza y son tema de conversación con mis amigos; perduran. Los premios van y vienen”, dijo Di Caprio.

En esta etapa de su carrera profesional, para el actor es más importante el valor de las películas como obras de arte y su trascendencia en el tiempo y no en la taquilla o los premios.

“Los elogios y la taquilla van y vienen, pero esas obras de arte, de las que todavía se habla, se piensa y se cuestionan, son las películas que aspiramos a hacer como actores. Y Paul es el hombre de nuestra generación que las hace”, dijo.

Aunque Di Caprio confesó que está bajando el ritmo de sus compromisos profesionales, aun no planea retirarse de la actuación.

En “One Battle After Another” Leonardo Di Caprio interpreta a un exrevolucionario que pasa sus días fumando marihuana pero que reúne a sus amigos para rescatar a su hija cuando cuando un viejo enemigo, un líder supremacista (interpretado por Sean Penn), reaparece 16 años después. Además de Di Caprio, el reparto está conformado por Teyana Taylor, Benicio del Toro, Regina Hall y Sean Penn.

Su decisión de bajar el ritmo de su trabajo parece coincidir por su filosofía de trabajo ya que el afamado actor se entrega por completo a cada papel que interpreta. Un ejemplo de eso fue la entrega emocional y física que le imprimió a su personaje en la película ‘El Renacido’, con la que ganó su primer Oscar como ‘Mejor Actor’.

One Battle After Another es una comedia de humor negro con tintes políticos y múltiples historias superpuestas que se estrenará a nivel internacional en diferentes formatos, incluyendo salas de cine e IMAX, a partir del 24 de septiembre.

Sigue leyendo:

Michael J. Fox emociona en el US Open con su lucha incansable contra el párkinson

Revelan que Ben Affleck está molesto con Jennifer Lopez por convertir su divorcio en canciones: “Está furioso”

Bad Bunny sufrió una lesión en vivo durante su concierto en Puerto Rico