FBI detuvo al sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

El FBI confirmó este miércoles la detención del presunto autor del disparo que acabó con la vida de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, durante un acto en un campus universitario de Utah.

“El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible”, escribió Patel en su perfil en la red social X.

Sin embargo, la identidad del sospechoso no ha sido revelada y el FBI anunció la creación de una búsqueda en línea para recabar información sobre el tiroteo.

Por su parte, el gobernador de Utah Spencer Cox aseguró en conferencia de prensa que el sospechoso ya está bajo custodia y siendo interrogado.

También aclaró que, hasta ahora, no existen indicios de que otra persona estuviera involucrada, aunque precisó que la investigación continúa en los alrededores del campus.

Las autoridades habían detenido en principio a un hombre blanco aparentemente de la tercera edad como posible sospechoso, y se viralizaron videos en las redes sociales siendo trasladado por la policía. Sin embargo, minutos después informaron que no había nadie detenido.

Kirk murió en el hospital

Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, detalló que Kirk murió en el hospital tras recibir un disparo en el cuello. Explicó que el tiro pudo haberse efectuado desde un tejado y que el sospechoso vestía ropa “completamente oscura”.

El jefe de policía de la Universidad del Valle de Utah, Jeff Long, señaló que en el evento organizado por Kirk había cerca de 3,000 asistentes y que seis oficiales estaban asignados a su seguridad.

El gobernador Cox describió el asesinato de Kirk como “un asesinato político”.

“Nada de lo que diga puede unirnos como país”, dijo Cox a periodistas. “Nada de lo que diga ahora mismo puede arreglar lo que está roto. Nada de lo que diga puede traer de vuelta a Charlie Kirk”.

Kirk, de 31 años, era padre de dos hijos y fundó Turning Point USA en 2012, organización que moviliza a jóvenes en torno a ideas conservadoras y que ha sido cuestionada por su estilo confrontativo. En los últimos años, se convirtió en un aliado cercano de Donald Trump y una de las voces más visibles de su agenda política.

La Casa Blanca bajó sus banderas a media asta una hora después de que Trump confirmara la muerte del influencer y ordenó que las banderas ondeen a media asta hasta la puesta del sol del 14 de septiembre de 2025.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Disparan al comentarista MAGA Charlie Kirk en universidad en Utah

· FBI se despliega en campus donde Charlie Kirk recibió un disparo en pleno evento

· Charlie Kirk falleció tras recibir disparo, confirma Trump