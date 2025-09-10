Estados Unidos vence 2-0 a Japón y Mauricio Pochettino revela regaño de su esposa por actitud ante las críticas

La selección de Estados Unidos y Mauricio Pochettino han estado en el centro de las críticas en los últimos meses. La noche del martes, el conjunto de las barras y las estrellas venció a Japón 2-0 en el Lower.com Field en Columbus, Ohio.

En la rueda de prensa posterior a la victoria, Pochettino no ocultó que ha vivido momentos difíciles al frente de la selección estadounidense debido a las fuertes críticas. La tensión ha sido tal, que el argentino confesó un reproche de su esposa por su actitud ante las críticas.

Pochettino dijo que su esposa le sugirió que no se molestara tanto con los medios estadounidenses, ya que prestan mucha menos atención al fútbol en comparación con la prensa europea.

“Ayer mi esposa dijo: ‘¡Oh!, ¿por qué estabas así en la conferencia de prensa? Estos chicos son tan amables. Cuando estabas en Francia o en Inglaterra, eran muy… pero ellos son chicos amables’”, relató. “Dije: ‘Sí, pero no era por ellos. Dije que era por algunas personas’.

“Pero no profesionales, como ustedes”, indicó a los periodistas. “Está bien, sigamos adelante porque estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz de ser el entrenador en este país”, reseño la agencia de noticias ‘The Associated Press’.

Estados Unidos volvió a la senda de la victoria

La selección de Estados Unidos venía de perder 1-2 ante su similar de Corea del Sur, pero en esta ocasión fue diferente. A los 30 minutos, la estrella del Club América en México, Alejandro Zendejas, abrió el marcador.

Posteriormente, Balogun añadió un gol a los 64 contra un equipo japonés que no contaba con ninguno de los 11 titulares del partido en que obtuvieron la victoria que los clasificó al Mundial.

El USMNT venía de tres partidos consecutivos, en San Luis, Houston y Harrison, Nueva Jersey, en que los aficionados apoyaron abrumadoramente a los visitantes. Ocurrió en las semifinales de la Copa Oro ante Guatemala, la final ante México y el amistoso ante Corea del Sur.

Estados Unidos atrajo a una multitud de 20.192 personas que alentó mayoritariamente a los locales en Lower.com Field. Los dirigidos por Pochettino acumulan 11 triunfos y siete derrotas.



