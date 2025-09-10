Hallan cuerpo en descomposición dentro del maletero de un Tesla en California

Autoridades de Los Ángeles se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un vehículo Tesla que estaba remolcado. El vehículo estaba registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.

Asimismo, la policía llegó al depósito de vehículos en Hollywood debido a un “olor desagradable que provenía de un vehículo”, según confirmaron fuentes policiales de Los Ángeles. Los agentes localizaron un cuerpo en el maletero delantero del Tesla, informó ABC News.

La oficina del médico forense del condado trabajan para identificar a la víctima y determinar la causa de su muerte. El forense confirmó que se trató de una mujer, aunque no pudo precisar su edad, raza o etnia.

Datos recopilados sobre el cuerpo encontrado

Aunque su cuerpo estaba en evidente estado de descomposición, se pudo establecer que la víctima medía aproximadamente 1,55 metros, tenía el pelo ondulado y negro, y vestía un top de tubo, leggings negros, una pulsera y pendientes de metal. Además, se le encontró un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”.

Los investigadores tratan el caso como un homicidio, aunque el forense aún no ha podido determinar la causa de la muerte. El Tesla permaneció en el depósito de vehículos durante dos días después de ser encontrado abandonado en una calle de Hollywood, dijeron fuentes cercanas a la investigación.

La policía precisó que hablará con el propietario registrado del coche, así como con cualquier otra persona que pueda estar relacionada con el caso. La víctima, al parecer, había fallecido hace varios días.

