ICE NY detiene a presunto pandillero de la MS-13 que vivía cerca de una escuela

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este martes sobre la detención en Nueva York de Jamie Manuel Pérez Pérez, un salvadoreño de 42 años señalado como presunto miembro de la MS-13 y buscado en El Salvador por extorsión agravada y amenazas de lesiones, según un comunicado de la agencia.

De acuerdo con el comunicado de ICE, el hombre vivía a pocos metros de una escuela secundaria en Brentwood, Long Island, y fue arrestado el pasado 3 de septiembre.

Aseguraron que Pérez contaba con una Notificación Roja de Interpol derivada de delitos que presuntamente habría cometido en su país de origen.

Ricky J. Patel, agente especial a cargo de HSI Nueva York, destacó que el sospechoso “residía a pocos metros de la propiedad escolar y vivía su vida prácticamente sin control ni consecuencias, hasta que su pasado finalmente lo alcanzó”.

Patel subrayó que “los niños merecen ir a la escuela de forma segura todos los días sin temor a la maldad que pueda acechar en la casa vecina” y agradeció a los investigadores de ICE y sus socios por enfrentar “la proliferación y la complacencia de las brutales pandillas criminales transnacionales en nuestras comunidades todos los días”.

La agencia resaltó que Pérez fue arrestado en una detención vehicular coordinada entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI Nueva York), las Operaciones de Detención y Deportación (ERO) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Detenido en 2019

ICE precisó que Pérez fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza el 15 de abril de 2019 en El Paso, Texas, tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos sin haber sido admitido ni inspeccionado por un funcionario de inmigración.

En ese momento se le entregó una citación para comparecer, iniciándose un proceso de deportación que tiene programada una audiencia individual en febrero de 2026.

Judith Almodóvar, directora interina de la Oficina de Campo de ERO en la Ciudad de Nueva York, afirmó que “este pandillero de la MS-13 y fugitivo internacional pensó erróneamente que podía esconderse en Estados Unidos para evadir la justicia en su país de origen”.

Añadió que “este arresto sirva de testimonio de que mantenemos nuestro compromiso de proteger a nuestras comunidades expulsando a los inmigrantes ilegales de nuestro país”.

Actualmente, el presunto pandillero permanece bajo custodia de ICE a la espera de su deportación a El Salvador, según el comunicado oficial.

Sigue leyendo: