iPhone 17: la función de los modelos Pro que llega por primera vez a la versión básica

El iPhone 17 marca un antes y un después en la línea estándar de Apple al estrenar la tecnología ProMotion de 120 Hz. Hasta ahora, esta función había sido un privilegio de los modelos Pro, y su llegada al modelo básico significa un cambio relevante para la experiencia de uso.

Han pasado cinco años desde que la compañía presentó ProMotion en los iPhone 13 Pro y Pro Max de 2021. Desde entonces se mantuvo como un diferenciador clave de la gama más cara, pero ahora Apple decide llevarla al iPhone 17, dando a más usuarios acceso a una pantalla más fluida y avanzada.

ProMotion, la función que define la nueva generación

La tecnología ProMotion ajusta de forma dinámica la tasa de refresco de la pantalla, pudiendo llegar a los 120 Hz cuando la fluidez es necesaria y reduciéndola en tareas simples para optimizar la batería. Esta flexibilidad se traduce en animaciones suaves, desplazamientos más naturales y una interacción más precisa en todo el sistema.

El iPhone será el primero en obtener un ProMonitor de 120 Hz. Crédito: Poetra.RH | Shutterstock

Su implementación en videojuegos resulta especialmente atractiva: la frecuencia de actualización alta mejora la respuesta visual y reduce estelas en escenas de movimiento rápido. También en la lectura y la navegación diaria aporta una experiencia más cómoda, con menos interrupciones visuales.

El hecho de que llegue a un iPhone no Pro cambia las reglas del juego. La línea básica gana una característica que por años fue emblema de la gama alta, reduciendo la brecha entre dispositivos y ofreciendo una mejora tangible para usuarios que no buscan el modelo más costoso.

Más mejoras en el iPhone 17 básico

La pantalla del iPhone 17 crece hasta las 6.3 pulgadas con panel Super Retina XDR OLED, compatible con HDR y con brillo máximo de 3,000 nits. Se mantiene la Isla Dinámica y se añade protección Ceramic Shield 2, tres veces más resistente a rayones, junto con un recubrimiento oleofóbico contra huellas.

El nuevo chip A19, fabricado en 3 nm, ofrece un aumento del 20 % en rendimiento frente al iPhone 16 y añade trazado de rayos acelerado por hardware en su GPU. Esto asegura mayor potencia para juegos y compatibilidad total con las funciones de Apple Intelligence.

En cámaras, la principal de 48 MP se mantiene, pero la ultra gran angular también alcanza esa resolución y la frontal se renueva con un sensor de 18 MP con Center Stage, que ajusta el encuadre automáticamente y permite selfies horizontales sin girar el teléfono.

La batería promete 30 horas de reproducción de video, con carga rápida que llega al 50 % en media hora y un MagSafe más potente de 25 W. Además, el nuevo chip N1 habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, junto con el Botón de Acción y el Control de Cámara.

