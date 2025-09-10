Jennifer Lopez y Ben Affleck: así es su relación tras el divorcio

Meses después de haber finalizado oficialmente su divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck demuestran que, aunque el amor romántico haya terminado, aún los une algo más fuerte: el respeto mutuo y el bienestar de sus hijos. Su matrimonio, que duró dos años y fue celebrado como un regreso triunfal del amor, concluyó a principios de 2025. Sin embargo, los actores han dado ejemplo de una separación amigable y colaborativa.



En los últimos días, la expareja ha sido tema de conversación luego de que JLo fuera captada de compras con uno de los hijos de Ben, lo que despertó la atención sobre cómo es realmente la relación entre ambos tras su ruptura.



Según fuentes cercanas, la conexión entre ellos sigue siendo cordial, estable y marcada por el compromiso con la crianza compartida.

“La relación entre Ben y Jennifer va bien”

Una fuente del entorno del actor reveló a People que, pese a su separación, Ben y Jennifer se mantienen en buenos términos. “La relación entre Ben y Jennifer va bien. Aunque ya no están juntos, se mantienen en buenos términos”, declaró.



Este tipo de interacción no es nueva para la ex pareja. Incluso durante el proceso de divorcio, se les vio organizando momentos en conjunto, como el intercambio de regalos navideños, demostrando que la comunicación y el cariño no se esfumaron con el fin del matrimonio.

Relación con los hijos de sus exparejas

Ambos artistas llegaron a su matrimonio con hijos de relaciones anteriores. Ben Affleck es padre de Violet (19), Fin (16) y Samuel (13), junto a Jennifer Garner. Por su parte, Jennifer Lopez tiene a los mellizos Emme y Max (17), nacidos durante su matrimonio con Marc Anthony.

A pesar de la separación, sus hijos han mantenido una relación cercana. De hecho, según la misma fuente, los jóvenes “siguen siendo muy unidos” y comparten amistades, conversaciones y momentos familiares. El compromiso de los actores con sus respectivos hijos ha sido tal, que siguen facilitando que los chicos convivan cuando lo deseen.

El cariño no desaparece: JLo y los hijos de Ben

No solo la relación entre los actores se mantiene cordial, sino que también el vínculo de JLo con los hijos de Ben Affleck sigue intacto. Una fuente cercana a la cantante afirmó que “siempre los trató con mucho cariño” y que ha sido una figura maternal importante en sus vidas.

Aunque el contacto entre ambos es ahora más esporádico, priorizan el bienestar de los adolescentes, algo que también se reflejó en la última premier de Affleck, cuando asistió con sus hijos y los de Jennifer. “Es una noche fantástica. Los hijos de Jen también están aquí”, dijo el actor con orgullo.

Agradecimiento y admiración mutua

En entrevista con Entertainment Tonight, Ben Affleck no dudó en hablar con afecto sobre su ex esposa. “Jennifer Lopez es espectacular, es maravillosa con mis hijos… Amo a sus hijos. Son maravillosos”, declaró.

Aseguró además que guarda un profundo respeto por ella, y que su vínculo sigue siendo importante. “Es una persona tremenda y de gran integridad, a quien adoro y le estoy muy agradecido”, expresó.

