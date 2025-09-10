Keylor Navas estalla y critica el mal momento de Costa Rica: “Estamos descontentos y los fans también”

La selección de Costa Rica atraviesa una crisis deportiva que ya migra al vestuario y a las gradas. Luego de dejar escapar una ventaja de 2-0 ante Haití y empatar a tres goles en el Estadio Nacional, Keylor Navas alzó la voz e hizo autocrítica al interior del conjunto nacional.

El guardameta no ocultó la frustración ante un resultado que complica las aspiraciones mundialistas de los dirigidos por el mexicano Miguel Herrera. El capitán reconoció que tanto jugadores como aficionados están descontentos con el actual estado de forma de la selección.

“Es una situación difícil. Nosotros estamos descontentos, la afición también. Estamos perdiendo todo, dando opciones a otros equipos para que estén más cerca del Mundial“, declaró a Teletica Deportes.

Navas no fue tímido en su análisis y aseguró que Costa Rica vive un presente preocupante ante su incapacidad de poder retener los resultados. En el partido anterior ante Nicaragua (1-1) lo sufrió.

“No podemos empatar un partido que vamos ganando 2-0. Nos dimos cuenta de que no nos está alcanzando (…) hay que sacar carácter, tomar confianza (…) Íbamos ganando 2-0 y no podemos cometer esos errores. A nosotros nadie nos regala nada, tenemos que hacer un golazo y estamos regalando los goles”, sentenció.

Keylor Navas no encuentra explicación, estamos destruidos pero en un mes hay que levantarse pic.twitter.com/6sUHOL91Xm — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Costa Rica está en una situación delicada en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Actualmente, compite en el Grupo C junto a Honduras, Haití y Nicaragua. El panorama se ha enredado tras dos empates consecutivos.

Los ticos son segundos con dos puntos empatados con Haití y por detrás de Honduras que tiene cuatro unidades. Solo el primer lugar de cada grupo clasifica directamente al Mundial. Los dos mejores segundos irán a un repechaje en marzo de 2026.

Costa Rica aún tiene chances de acudir de forma directa a la Copa del Mundo, pero necesita ganar sus próximos partidos, especialmente el duelo clave contra Honduras en octubre. Tras este duelo, deberá competir en tres cotejos más ante Haití, Nicaragua y nuevamente como local ante Honduras a finales de noviembre.



