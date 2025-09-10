Costa Rica deja escapar el triunfo ante Haití y la afición pide la salida del “Piojo” Herrera

La Selección de Costa Rica dejó escapar una victoria que parecía asegurada y terminó complicando su camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En el Estadio Nacional, la Tricolor empató 3-3 ante Haití, luego de irse al descanso con una ventaja de 2-0.

El segundo tiempo fue un verdadero colapso. Con una defensa frágil y sin claridad en ataque, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera permitió la reacción de los caribeños, que no solo igualaron, sino que pasaron al frente. Los ticos lograron rescatar un empate en la recta final, pero el resultado dejó un ambiente de frustración en Tibás.

El desenlace encendió la molestia de la afición, que despidió al entrenador mexicano con silbidos y gritos de “¡Fuera Piojo!”. Herrera, que durante el partido reclamó con vehemencia más actitud a sus jugadores, se marchó directamente al vestuario en medio de la tensión.

Con este empate, Costa Rica suma apenas dos puntos en el grupo C, los mismos que Haití, mientras que Honduras se mantiene líder con cuatro unidades. El panorama se complica para la Tricolor, que en octubre tendrá dos compromisos clave: visitará a Honduras en San Pedro Sula y luego recibirá a Nicaragua en el Nacional.

Sigue leyendo:

–Así será el formato del repechaje mundialista y los posibles rivales de Bolivia

–Estados Unidos vence 2-0 a Japón y Mauricio Pochettino revela regaño de su esposa por actitud ante las críticas

–Daddy Yankee invertirá en el desarrollo del fútbol en Puerto Rico