La cadena de helados más grande del mundo llega a Nueva York: Mixue

Mixue Ice Cream & Tea, la cadena china de helados que ha conquistado al mundo con 53,000 tiendas, abrirá su primer local en Nueva York, marcando una nueva era en la comida rápida estadounidense desde su sorprendente ascenso que comenzó apenas en 2024, hasta convertirse en la cadena de comida rápida más grande del planeta.

La tienda firmó un contrato de arrendamiento por 10 años para establecerse en un espacio de 2,100 pies cuadrados a pie de calle en el 266 de Canal Street, Tribeca, de acuerdo con un reporte de Commercial Observer. Se trata de una apuesta arriesgada para Mixue, ya que el costo del alquiler está estimado en $165 por pie cuadrado, es decir, $346,500 dólares.

Mixue Bingcheng, nombre completo de la marca propiedad de Mixue Group, significa ‘Ciudad de Hielo, Nieve y Miel’, cuenta con unas 40,000 tiendas en China, y otras 2,600 en Indonesia y otros nueve países de Asia, con una presencia importante también en Australia, con un modelo comercial de franquicias. A finales de 2024, la cadena tenía 45,000 sucursales, el doble de puntos de venta que tenía en 2021.

Entre sus productos más populares destaca la cremosa boba de mango, un helado cremoso tradicional, mezclado con perlas de tapioca masticables, el té de jazmín con avena y mango, el té con leche y gelatina de coco y el té de burbujas. Su modelo de negocio se centra en productos ultra baratos, por menos de $1 y una amplia red de franquicias.

Mixue funciona más como una empresa de cadena de suministro, su principal fuente de ingresos proviene de la venta de materias primas y equipos a sus franquiciatarios, en lugar de solo cobrarles tarifas por el derecho de la franquicia. De hecho, el costo por el uso de la marca es considerablemente bajo.

Hasta el momento no hay un anuncio oficial de apertura de esta primera tienda en Nueva York.

La vertiginosa expansión de Mixue en el mundo

Mixue, que fue fundada en 1997 como un solo quiosco de bebidas por iniciativa del estudiante universitario Zhang Hongchao en Zhengzhou, China. La empresa creció hasta ingresar en la lista Time 100 de las empresas más influyentes en junio de este año, con un valor de marca estimado en más de $10,000 millones de dólares.

Con su expansión ya superó a McDonald’s y Starbucks como la cadena más grande del mundo en términos de número de tiendas en 2024. Actualmente, Bloomberg estima que la fortuna combinada de Hongchao, con su hermano y socio, Zhang Hongfu, quien se unió al negocio alrededor de 2007, es de unos $8,100 millones a febrero de este año.

La cadena inició su expansión en la bolsa de Hong Kong en marzo de este año y reportó un aumento del 43% en sus ganancias para el primer semestre de 2025, con un beneficio neto equivalente a $376.1 millones, considerada la oferta pública más grande del año, de acuerdo con el Wall Street Journal.

