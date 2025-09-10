Mamdani se despega en NY y Cuomo aparece como único rival competitivo: Encuestas

El izquierdista Zohran Mamdani se perfila como favorito para las elecciones de noviembre en Nueva York, tras liderar dos encuestas divulgadas este miércoles que lo colocan muy por delante del resto de los aspirantes.

En el sondeo de Siena College/The New York Times, Mamdani alcanza un 46% de apoyo, mientras que el exgobernador Andrew Cuomo queda en un distante segundo lugar con 24%. El republicano Curtis Sliwa obtiene 15% y el actual alcalde, Eric Adams, apenas 9 %.

Una simulación de segunda vuelta reduce la diferencia, pero mantiene a Mamdani al frente con 48% frente a 44% de Cuomo.

Resultados similares arrojó la encuesta de Emerson College/PIX 11/The Hill: Mamdani suma 43 %, Cuomo 28 %, Sliwa 10 % y Adams 7 %. En un escenario de duelo directo, la ventaja del izquierdista se mantendría (47 % frente a 40 %).

Los datos refuerzan la presión sobre Adams y Sliwa, quienes siguen en la contienda a pesar de su bajo respaldo. El primero, hoy postulado como independiente, compite por un electorado demócrata dividido, mientras que el segundo se dirige principalmente a los votantes republicanos.

Contrastes de campañas

La candidatura de Cuomo, de más de 60 años, representa junto con Adams el sector más tradicional del Partido Demócrata neoyorquino, cercano a empresarios y sindicatos. En contraste, Mamdani, de 33 años, gana terreno entre los votantes jóvenes, aunque sus rivales lo acusan de “radical” o “comunista”.

El factor nacional también se ha colado en la campaña. La semana pasada trascendió que aliados de Donald Trump habrían tanteado a Adams y Sliwa con posibles cargos, incluida una embajada, si abandonaban sus aspiraciones para favorecer a Cuomo, algo que ambos rechazaron públicamente.

Trump, que no oculta su animadversión hacia Mamdani —a quien ha descalificado incluso por su aspecto físico—, insiste en que su llegada al poder sería “un desastre” para una ciudad que describe como sucia y peligrosa.

Sin embargo, analistas apuntan a que parte del Partido Republicano ve con interés un eventual triunfo de Mamdani, convencidos de que serviría para presentar a los demócratas como rehenes de su ala más izquierdista en las elecciones de medio término de 2026.

Con información de EFE.

