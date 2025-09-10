Michelle Salas, hija de Luis Miguel, aparece en muletas y cuenta lo que le ocurre

La influencer y modelo Michelle Salas compartió con sus seguidores que enfrenta nuevamente problemas en su rodilla derecha, consecuencia del accidente que sufrió hace algunos años mientras practicaba esquí en Vail, Colorado.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel explicó en redes sociales que, aunque en aquel momento fue operada del ligamento cruzado y logró recuperarse, la zona ha quedado sensible. En una serie de videos publicados en Instagram, se mostró usando muletas para apoyarse y relató que recientemente volvió a experimentar molestias.

Salas recordó que en noviembre pasado sufrió otra lesión durante una boda, cuando un mal paso provocó la inflamación de su rodilla. Tras estudios médicos, le informaron que tenía afectado el menisco, lo que complicó aún más su condición.

Dolorosa recuperación

“Es la operación más horrible y dolorosa, la recuperación es una cosa que no se la deseo a nadie”, comentó sobre la cirugía de hace cinco años. En esta ocasión, relató que un movimiento repentino volvió a dejarla con dolor e inmovilidad.

“Se me quedó trabada, que no podía ni doblar completa ni estirar completa”.

La modelo aseguró que está siguiendo tratamiento de fisioterapia para evitar una nueva intervención quirúrgica. Mientras tanto, deberá esperar a que baje la inflamación para realizarse una resonancia magnética.

Con actitud positiva, Michelle Salas agradeció los mensajes de apoyo y destacó la compañía de su esposo, Danilo Díaz.

“Como una persona hiperactiva, esto es realmente duro para mí, pero estoy haciendo todo lo que pueda para evitar la cirugía. Aquí estoy, tomando esto día con día y tratando de ser positiva”, dijo a sus seguidores.

Sigue leyendo: