Humberto Zurita y su vínculo sano con Michelle, la hija de Stephanie Salas

Humberto Zurita y Stephanie Salas iniciaron su relación sentimental en el año 2022; sin embargo, ahora el foco está puesto en cómo él se lleva con la hija de su pareja sentimental, y sí, estamos hablando de Michelle Salas. El actor destacó que la aprecia bastante y que la relación entre ellos es bastante sana y madura, considerando que la conoce desde que era tan solo una niña. Mientras ha estado con su madre, todo ha sido muy llevadero.

El actor aprovechó para mencionar que, además de respetarla, también la admira por lo profesional que es y lo que ha logrado con su carrera. Parte también de su trato se genera a raíz de que su madre y él, hace años, trabajaron juntos en un proyecto, y Michelle iba a verla. Durante esos momentos, llegaron a compartir sin imaginar que más adelante tendrían un vínculo más cercano.

“A Michelle la conozco desde que era una niñita de tres años, entonces la quiero muchísimo. Quiero muchísimo todo lo que ella adora, quiere, lo que ella cuida y todo lo que tiene que ver con su vida. La amo y la respeto profundamente. Es una gran profesional y sí, tengo una relación más larga con Camila, con ella porque desde niñita me iba a ver a ‘El Protagonista’, donde estaba Stephanie”, mencionó en el programa televisivo Hoy.

Humberto destacó que sus hijos se sienten muy a gusto por la etapa que él está viviendo actualmente. Además, lo saben comprender debido a que él sufrió una gran partida física de quien era su pareja sentimental; por ello, Emiliano y Sebastián han respetado la decisión de su padre de volver a rehacer su vida amorosa con alguien que le ha demostrado que sabe estar a su lado y que lo valora.

“Mis hijos están felices de verme feliz. Mis hijos están educados de una manera libre y autosuficiente, y ellos, desde que supieron, yo tenía tres años viviendo un duelo. Me encontré otra vez con Stephanie, que ya lo he dicho muchas veces, pero nos encontramos y estamos viviendo una etapa muy feliz de nuestras vidas”, destacó.

Michelle hace un tiempo, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y aprovechó para decir cómo se lleva con los hijos de Humberto. Aunque siempre ha sido muy reservada con cualquier aspecto de su vida, dejó claro que todo entre ellos fluye: “Uy, los conozco de toda la vida, desde pequeñitos. Yo iba a las fiestas de Sebastián y todo“.

Sigue leyendo:

· Humberto Zurita cree que Christian Bach puso en su vida a Stephanie Salas

· Ivonne Montero expone el lado oscuro de su experiencia con Humberto Zurita

· Humberto Zurita explica video donde aparece pasado de copas