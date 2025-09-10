Oracle catapulta a Larry Ellison como el hombre más rico del mundo sobre Elon

Larry Ellison, uno de los cofundadores de Oracle, se convirtió este miércoles en el hombre más rico del mundo tras un sorprendente aumento del 38.15% en las acciones de su empresa, para incrementar el valor neto de la empresa a $101.000 millones de dólares, desplazando del Índice de Multimillonarios de Bloomberg a Elon Musk.

Ellison es presidente y director de tecnología de Oracle y recibió la noticia alrededor de las 10:10 horas de Nueva York, luego que su empresa anunciara ayer la adjudicación de cuatro contratos multimillonarios para tres clientes diferentes, para el último trimestre del año.

El acuerdo representó elevar a $393,000 millones a la fortuna personal de Ellison, para superar a Elon Musk, cuya fortuna está estimada en $385.000 millones de dólares, luego de un reinado de casi un año en el ranking de Bloomberg.

World's Richest People (Bloomberg)



1. Larry Ellison $393 billion

2. Elon Musk $385 billion

3. Mark Zuckerberg $269 billion

4. Jeff Bezos $258 billion

5. Larry Page $210 billion pic.twitter.com/cCIKMYR1IP — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) September 10, 2025

No obstante, según la lista en tiempo real de Forbes, la fortuna de Musk está estimada en $440,000 millones de dólares, seguido por Ellison con $406,300 millones.

El golpe accionario que catapultó a Larry Ellison

Oracle reportó la adjudicación de sus contratos multimillonarios durante el informe del martes de sus resultados trimestrales. Estos contratos confirmaron la presencia de la empresa de tecnología en la carrera por la inteligencia artificial de lo que se creía anteriormente.

Además, el gigante de desarrollo para el almacenamiento en la nube se encaminaba a tener su mejor día en bolsa desde 1999.

Mientras que ayer, la compañía anunció que firmó cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes durante el trimestre que finalizó el 31 de agosto. Este dato revierte los resultados registrados por la empresa, que terminaron debajo de las expectativas de los analistas, Oracle reportó $455,000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes, un 359% más que el año anterior.

Larry Ellison back in 2009 on starting Oracle with $1,200:



“Our goal really was not so much to make a lot of money. I wanted to own a house, have a nice car, and work with interesting people on interesting things. Quite by accident, we built a product.”



Today, he’s the… pic.twitter.com/XfxfsBu9uv — Chapman Entrepreneurship Organization (CEO) (@chapman_ceo) September 10, 2025

¿Qué proyectos desarrolla Oracle para lograr nuevos contratos multimillonarios?

Con estos contratos, Oracle otorgará servicios en la nube a una empresa no identificada y que le reportará más de $30,000 millones de dólares anuales en ingresos a partir del año fiscal 2028.

Según un documento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el contrato no afectará a las previsiones ya anunciadas para el ejercicio de 2026, pero representa casi triplicar los actuales ingresos percibidos por la división de infraestructura del gigante tecnológico.

“Oracle ha tenido un comienzo sólido en el año fiscal 2026. Nuestros ingresos por bases de datos MultiCloud siguen creciendo por encima del 100% y hemos firmado varios grandes acuerdos de servicios en la nube, incluyendo uno que se espera que contribuya con más de $30,000 millones de dólares en ingresos anuales a partir de 2028″, detalló la consejera delegada de Oracle, Safra Catz.

Desde 2022, Oracle, junto con otras tres empresas, firmó un contrato multianual con el Departamento de Defensa de Estados Unidos por hasta $9,000 millones de dólares.

La clave de la fortuna de Larry Ellison

Larry Ellison ha logrado catapultar su fortuna gracias a la fuerte demanda de soluciones de Oracle para la inteligencia artificial (IA) y los contratos relacionados. Estas estrategias están basadas en su visión de crecimiento masivo de servicios en la nube y la carrera por el desarrollo de la IA.

La principal fuente de riqueza de Ellison proviene de sus acciones en Oracle, por lo que la reciente adjudicación de contratos para inteligencia artificial disparó el valor de las acciones de Oracle, que espera un aumento significativo en los ingresos de su infraestructura en la nube, una mayor valoración de mercado y la proyección de ingresos masivos para los próximos años.

La visión de Ellison ha posicionado a Oracle en la vanguardia de los trabajos por el desarrollo de la inteligencia artificial, por lo que se mantiene una intensa capitalización de la alta demanda de este sector.

Además, participa en inversiones para el desarrollo de tecnología, entre ellas en el Instituto Tecnológico Ellison en colaboración con la Universidad de Oxford, centrado en inteligencia artificial y otras áreas relacionadas.

Este modelo de dirección estratégica está basado en no hacer lo mismo que los demás, identificar oportunidades y desafíos en la sabiduría convencional y encontrar formas únicas de resolverlos.

Sigue leyendo:

– Tesla presenta un plan que podría hacer a Elon Musk el primer ‘trillionaire’ de la historia

– Trump organizó una cena en la Casa Blanca para líderes tecnológicos: Musk el gran ausente

– SpaceX eleva sus acciones y se consolida como el startup más valioso del planeta