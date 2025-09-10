Premios Emmy 2025: Sydney Sweeney, Colman Domingo y Sofía Vergara en la lista de presentadores
Un total de 39 artistas desacados de la television serán prsentadores en la edición 77 en los premios Emmy 2025
La edición 77 de la gala de los Emmy se celebrará el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.
A tan solo unos días de la celebración de este evento, que premia lo mejor de la industria de la televisión durante el último año, se dio a conocer la lista de 39 presentadores de la gala. La lista contempla a figuras relevantes de la televisión y otras que contribuyeron significativamente con esta industria con su legado.
En la lista se incluyen figuras como Jennifer Coolidge (The White Lotus), Eric Dane (Grey’s Anatomy’), Kristen Bell (The Good Place), Mariska Hargitay (Low & Order), Jenna Ortega (Wednesday), Sydney Sweeney (Euphoria), Sofía Vergara (Modern Family), entre otros.
La lista completa de presentadores para los Emmy 2025 son:
- Elizabeth Banks
- Ike Barinholtz
- Angela Bassett
- Jason Bateman
- Kathy Bates
- Kristen Bell
- Alexis Bledel
- Sterling K. Brown
- Stephen Colbert
- Jennifer Coolidge
- Alan Cumming
- Eric Dane
- Colman Domingo
- Tina Fey
- Walton Goggins
- Tony Goldwyn
- Lauren Graham
- Kathryn Hahn
- Mariska Hargitay
- Justin Hartley
- Charlie Hunnam
- Jude Law
- James Marsden
- Christopher Meloni
- Leanne Morgan
- Julianne Nicholson
- Jenna Ortega
- Sarah Paulson
- Evan Peters
- Parker Posey
- Jeff Probst
- Phylicia Rashad
- Hiroyuki Sanada
- Anna Sawai
- Michael Schur
- Sydney Sweeney
- Sofia Vergara
- Jesse Williams
- Catherine Zeta-Jones
Series más nominadas a los Emmy 2025
Este año las series favoritas y que lideran la lista de nominaciones son:
Severance, con 27 nominaciones; ‘The Penguin’’, con 24 nominaciones;‘The White Lotus’ y ‘The Studio’, ambas con 23 candidaturas. La serie de Netflix ‘Adolescence’ se perfila como una de las favoritas de este año al acumular 10 nominaciones.
Otras series nominadas son Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses, entre otras.
Los Premios Emmy se transmitirán en vivo a las 21 h por TNT y HBO Max.
Sigue leyendo:
“Eddington”, una de las películas del oeste más esperada del 2025: cuándo se estrena
James McAvoy sufrió un ataque en un bar mientras celebraba su debut como director
Nominaciones de los Premios Billboard 2025: Bad Bunny lidera la lista