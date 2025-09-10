Premios Emmy 2025: Sydney Sweeney, Colman Domingo y Sofía Vergara en la lista de presentadores

La edición 77 de la gala de los Emmy se celebrará el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

A tan solo unos días de la celebración de este evento, que premia lo mejor de la industria de la televisión durante el último año, se dio a conocer la lista de 39 presentadores de la gala. La lista contempla a figuras relevantes de la televisión y otras que contribuyeron significativamente con esta industria con su legado.

En la lista se incluyen figuras como Jennifer Coolidge (The White Lotus), Eric Dane (Grey’s Anatomy’), Kristen Bell (The Good Place), Mariska Hargitay (Low & Order), Jenna Ortega (Wednesday), Sydney Sweeney (Euphoria), Sofía Vergara (Modern Family), entre otros.

La lista completa de presentadores para los Emmy 2025 son:

Elizabeth Banks

Ike Barinholtz

Angela Bassett

Jason Bateman

Kathy Bates

Kristen Bell

Alexis Bledel

Sterling K. Brown

Stephen Colbert

Jennifer Coolidge

Alan Cumming

Eric Dane

Colman Domingo

Tina Fey

Walton Goggins

Tony Goldwyn

Lauren Graham

Kathryn Hahn

Mariska Hargitay

Justin Hartley

Charlie Hunnam

Jude Law

James Marsden

Christopher Meloni

Leanne Morgan

Julianne Nicholson

Jenna Ortega

Sarah Paulson

Evan Peters

Parker Posey

Jeff Probst

Phylicia Rashad

Hiroyuki Sanada

Anna Sawai

Michael Schur

Sydney Sweeney

Sofia Vergara

Jesse Williams

Catherine Zeta-Jones

Series más nominadas a los Emmy 2025

Este año las series favoritas y que lideran la lista de nominaciones son:

Severance, con 27 nominaciones; ‘The Penguin’’, con 24 nominaciones;‘The White Lotus’ y ‘The Studio’, ambas con 23 candidaturas. La serie de Netflix ‘Adolescence’ se perfila como una de las favoritas de este año al acumular 10 nominaciones.

Otras series nominadas son Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses, entre otras.

Los Premios Emmy se transmitirán en vivo a las 21 h por TNT y HBO Max.

