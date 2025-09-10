James McAvoy sufrió un ataque en un bar mientras celebraba su debut como director

El actor escocés James McAvoy fue víctima de una agresión en un bar luego de presentar su primera película como director en el Festival de Cine de Toronto.

McAvoy , quien saltó a la fama por papeles en películas como “Fragmentado”, “X-Men” y “It Chapter Two”, debutó como director con la película “California Schemin”. El actor y director presentó su más reciente proyecto en el Festival de Cine de Toronto.

El actor se encontraba en un bar de Toronto junto a su pareja Lisa Liberati celebrando el estreno de su película junto con sus productores cuando un hombre aparentemente ebrio se le acercó por la espalda y le propinó un puñetazo. El actor salió completamente ileso del ataque.

A pesar de haber recibido un golpe, McAvoy no respondió con más violencia y sorprendió a los presentes al intentar calmar la situación. Otros presentes trataron de sacar al agresor del local.

Según dijo una fuente a PEOPLE, el actor se tomó el incidente con humor y luego estuvo conversando durante un rato con los trabajadores del local. El personal del bar ya había intentado previamente que el agresor abandonara el lugar debido a su comportamiento alterado y su estado de embriaguez.

“James estaba pasando una velada informal con los productores de su película y, como luego supo al hablar con el personal, había un hombre que había bebido demasiado y al que estaban escoltando fuera”, declaró una fuente cercana estadounidense.

‘California Schemin’ es el debut de McVoy como director. Se trata de una película cuya trama gira en torno a dos artistas escoceses que se hacen pasar por estadounidenses para convertirse en estrellas de hip-hop.

El reparto incluye a Séamus McLean Ross, Samuel Bottomley, Lucy Halliday y Rebekah Murrell.

En una entrevista con PEOPLE, el actor aseguró que su nuevo rol como director es lo más creativo que ha hecho en su vida. “Ahora me encanta contar historias como director. Me ha encantado contar historias como actor durante 30 años. Es una extensión de eso. Ahora me encanta contar historias como director porque tengo más herramientas para contarlas. Fue un privilegio”, señaló después. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados”, dijo.

