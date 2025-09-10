Selena Gomez revela que padece artritis por lupus y cómo afecta su vida

Selena Gomez, cantante y actriz de 33 años, compartió en el podcast Good Hang with Amy Poehler que padece artritis como consecuencia del lupus, enfermedad que le diagnosticaron en 2013 y que hizo pública en 2015.

La actriz explicó que este nuevo diagnóstico ha influido directamente en el diseño de los empaques de su marca de belleza, Rare Beauty.

“Recuerdo que antes abrir una botella me provocaba un dolor inmenso antes de tomar el medicamento adecuado”, confesó Gomez. “Por eso, diseñamos los productos para que fueran fáciles de abrir y útiles para cualquier persona con problemas de destreza”.

La protagonista de Only Murders in the Building añadió que cada envase de su marca, incluido su nuevo perfume, está pensado para ser accesible y práctico, sin complicaciones.

Selena Gomez comparte momentos difíciles

Rare Beauty, lanzada en septiembre de 2020, fue valorada en 2 billones de dólares en 2024. La cantante ha enfatizado que la facilidad de uso de sus productos no es solo un detalle estético, sino una manera de hacerlos inclusivos para personas de todas las edades y condiciones.

Selena Gomez recordó también su retiro temporal de la vida pública, vinculado a los tratamientos de quimioterapia que recibió tras su diagnóstico de lupus. “Podría haber sufrido un derrame cerebral”, relató a Billboard. En su documental My Mind & Me, la actriz narró que los dolores son especialmente intensos por las mañanas.

“Cuando me despierto, inmediatamente me pongo a llorar porque me duele”, comentó la artista.

A pesar de los desafíos de salud y la crítica mediática sobre su físico, Gomez ha mantenido un mensaje positivo hacia sus seguidores.

“Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Prefiero estar sana y cuidarme; mis medicamentos son importantes y me ayudan”, compartió en TikTok.

Con su enfoque en la accesibilidad y la inclusión, Selena Gomez combina su carrera artística con el compromiso de hacer de Rare Beauty una marca que refleja sus propias experiencias de vida y desafíos de salud.

