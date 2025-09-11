Aaron Ramsey asegura que Pumas “es el más grande de México”

El futbolista galés, Aaron Ramsey, se ha convertido en uno de los más importantes refuerzos dentro de la Liga MX de los últimos años por parte de los Pumas de la UNAM con el firme objetivo de luchar por el título de campeón del torneo Apertura 2025; esto al considerar lo importante que fue esta figura dentro del balompié europeo y con el que esperan mantener importantes resultados para esta temporada.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista al propio equipo de prensa de los Pumas de la UNAM, el antiguo jugador del Arsenal y la Juventus conversó sobre la forma en a que se dio esta conexión con el club mexicano y afirmó que Efraín Juárez fue el principal responsable de haber llegado a un acuerdo.

“Hablé mucho con el entrenador antes de venir, así que estaba emocionado por lo que ha logrado en su carrera hasta ahora, el éxito que ha tenido, la visión que tiene de Pumas”, expresó.

“Obviamente venir a jugar a un club como este, el club más grande de México, para mí fue una decisión fácil y experimentar esto”, agregó Ramsey en sus declaraciones al afirmar que militar con los Pumas era una de las cosas más importantes que podía hacer al llegar a un acuerdo con algún cuadro mexicano.

Ciudad de México, 31 de agosto de 2025. Aaron Ramsey, durante el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Rojinegros del Atlas, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Para finalizar, Aaron Ramsey reconoció que nunca había escuchado de los Pumas de la UNAM antes de los acercamientos del equipo para poder hacerse con sus servicios; aunque después de conocer investigar un poco más sobre el club y conocer su historia se terminó enamorando de la propuesta para poder aceptar estampar su firma con el equipo.

“Para ser honesto no sabía mucho (de Pumas), pero hablé con algunas personas antes, me sedujo que es una liga de calidad y competitiva. Creo que en los partidos en los que he participado, han demostrado la calidad que hay en México, es un buen desafío que esperamos con ansias”, afirmó.

“(Elegir a Pumas) creo que fue la cultura, esa fue otra razón por la que quise venir, este es un club familiar, donde la gente está comprometida y los jugadores quieren ser parte de este proyecto y esta franquicia, así que, para mí, quiero estar y vivir eso”, concluyó Ramsey.

El jugador apenas acumula dos partidos dentro de torneo Apertura 2025 de la Liga MX con los universitarios; a pesar de esto ya logró marcar su primer tanto para ayudar al equipo a mantenerse en la casilla número 10 de la tabla de posiciones con nueve puntos acumulados y estar en la lucha por cupos para la Liguilla.

