Cartelera de la pelea de Canelo Álvarez sufre un cambio y Marco Verde tendrá nuevo rival

A pocos días del esperado enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, un cambio inesperado ha sacudido la cartelera del evento.

Aunque el plato principal sigue intacto, uno de los duelos de la velada tendrá un nuevo protagonista debido a una lamentable lesión.

El joven boxeador mexicano Marco Verde, una de las promesas del equipo de Canelo, iba a protagonizar un combate contra el puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt en la categoría de peso supermediano.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, Osorio-Betancourt sufrió una lesión que lo dejó fuera de la competencia.

Marco Verde. Crédito: John Locher | AP

Un nuevo rival para Marco Verde

Afortunadamente para el público y para el propio Verde, la búsqueda de un sustituto fue rápida y se logró asegurar el combate. En lugar del púgil puertorriqueño, será Sona Akale quien suba al ring para enfrentarse a la promesa del “Canelo Team”.

La pelea, pactada a seis asaltos o menos, se mantiene en la categoría de peso supermediano. A pesar de la repentina modificación, la intención de la organización es mantener intacto el espectáculo que, a todas luces, promete ser una noche memorable para los amantes del boxeo.

¿Quién es Sona Akale?

Sona Akale, el nuevo rival de Marco Verde, es un boxeador de 27 años de Camerún con un récord profesional de siete victorias y una derrota (7-1).

A pesar de tener una carrera con menos reflectores que su oponente, la pelea en la cartelera de Canelo vs. Crawford representa la oportunidad más grande en su trayectoria. El púgil africano, que también compite en la división de peso supermediano, llega al combate buscando dar la sorpresa y aprovechar el momento para impulsar su carrera.

Sigue leyendo:

Dinamita Márquez revela el motivo por el que nunca se enfrentó contra el Canelo

CMB presentó primer anillo de campeonato indiscutido de la historia

Canelo Álvarez asegura que no desea volver a pelear en Arabia





