Dinamita Márquez revela el motivo por el que nunca se enfrentó contra el Canelo

El histórico boxeador mexicano, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, parece no haber cerrado el capítulo que protagonizó hace 15 años contra su compatriota y actual campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien decidió lanzarle un reto en aquel entonces a través de un programa de Televisa para poder subir al cuadrilátero y ver cuál de ellos se quedaba con la victoria.

Ahora durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, Dinamita Márquez aseguró que nunca sintió miedo por enfrentar al Canelo Álvarez debido a que en aquel momento era considerado como uno de los mejores pugilistas del mundo.

“Hice un programa de televisión, ahí se debatió. Yo defiendo lo que es el boxeo, no defiendo de si van a apoyar (a alguien). En ese tiempo don José Sulaimán, en paz descanse, quería apoyar a Canelo y creo que le estaba dando la oportunidad a un peleador que no se lo merecía, a un retador oficial, a Mattew Hatton, cuando no estaba clasificado, cuando no era ni número 2 de la división de superwelters. ¿Cómo vas a poner al número 1 con un peleador que no está clasificado en la división? Yo defiendo el boxeo”, explicó.

Estas declaraciones por parte del Canelo Álvarez ocurrieron justo unos días después de haber enfrentado al británico Matthew Hatton el 5 de marzo de 2011; en ese momento el mexicano esperaba poder crecer rápidamente y veía en Dinamita Márquez la oportunidad perfecta. A pesar de esto el combate nunca se realizó y las críticas no dudaron en surgir alegando que Márquez había tenido miedo de enfrentar a esta joven promesa.

“Él era superwelter y yo estaba peleando en peso ligero, dijo ‘sube a welter y yo bajo a welter’ y le digo ‘yo no quiero cometer el error que cometí con Floyd Mayweather’. Después tuve que subir de divisiones, pero lógicamente ya con un experto en la materia, con un preparador físico que se dedica a ese tipo de trabajos, y me dediqué a los que eran mis rivales, con quienes quería pelear como Barrera o Pacquiao. No tuvimos miedo, estamos diciendo que en el boxeo existen divisiones y si mi cuerpo no me lo pedía no lo iba a hacer. Yo subía confirme a los retos, como Barrera, Juan Díaz o Casamayor. Por eso me decidió con ese tipo de rivales. En ese tiempo Pacquiao era el mejor libra por libra y ese era el mejor”, resaltó.

Para finalizar, Dinamita analizó lo que habría ocurrido en caso de haberse llevado a cabo este enfrentamiento y si el Canelo hubiese resultado vencedor; afirmando que nunca se prestó para ser el escalón de impulso de otros peleadores profesionales.

“¿Qué hubiese pasado si le hubiera ganado? (Habrían dicho) ‘estaba creciendo, está aprendiendo’, es que ya Márquez tiene mucha experiencia, se vio la diferencia. Creo que cuando a uno le quieren poner servir de escalón a un peleador, yo no me presto par eso. Por eso la pelea no se dio. Aquí nadie le saca a nadie”, concluyó Márquez en sus declaraciones.

