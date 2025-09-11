Confirman spin-off de ‘Wednesday’ tras su exitosa segunda temporada

Hace unos días, el actor Fred Armisen dio una entrevista para el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ en la que confirmó que se está trabajando en un spin-off de ‘Wednesday’ (‘Merlina’), la exitosa adaptación de Tim Burton de los famosos personajes creados por Charles Addams.

Este spin-off estaría centrado justamente en el personaje que él interpreta, el Tío Fester, conocido como el Tío Lucas en Latinoamérica. La confirmación se da pocos días después de que Netflix estrenara la segunda parte de la segunda temporada de ‘Wednesday’.

A finales de 2023 ‘Deadline’ ya había hablado sobre la posibilidad de este spin-off y en su momento Armisen habló con el mismo medio sobre su relación con el personaje: “Es muy divertido hacerlo. Se siente muy natural. Me encanta hacerlo y encarnar a este personaje que ha existido durante tanto tiempo. Eso es lo divertido”.

Durante la conversación con ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ declaró que se estaba trabajando en el proyecto dijo que el proceso “Es fantástico… Es increíble”.

Por los momentos, no se han dado demasiados detalles sobre la historia y sobre el equipo involucrado en el proyecto.

Lo que sí es cierto es que la nueva serie sería parte del universo que ha creado Tim Burton alrededor de ‘The Addams Family’, por lo que seguro estará involucrado en la producción y dirección. Tampoco se tiene claro si estrenará antes o después de la tercera temporada, la cual también ha sido confirmada.

