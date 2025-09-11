Drew Barrymore asegura que reconstruir su casa es una forma de meditación

En los últimos seis años, Drew Barrymore se ha dedicado a muchos proyectos por fuera de la actuación, especialmente a su programa de entrevistas ‘The Drew Barrymore Show’ y al diseño de interiores.

Hace unas semanas, la actriz y presentadora compartió un video en el que se le veía destruyendo algunas partes de su casa, pues ha comenzado un proceso de reforma. En esa publicación, escribió: “Esto fue muy terapéutico”.

Ahora, ha dado una entrevista para la revista ‘Real Simple’ en la que habla sobre decoración y específicamente sobre la creación de un espacio de relajación. Es decir, no solo el proceso fue terapéutico, sino que el objetivo era crear un espacio para eso.

Más allá de la información técnica para la construcción de este espacio, esta entrevista demuestra lo serio que se toma el trabajo en diseño de interiores.

Hay que recordar que en 2019, al mismo tiempo que se estrenó la última temporada de la serie ‘Santa Clarita Diet’, Barrymore sacó una colección de elementos para el hogar.

Flower Home, una extensión de su marca Flower, incluía una colección con muebles, lámparas, alfombras, ropa de cama, vajillas, papel tapiz y accesorios decorativos.

Para ella, el diseño de interiores es una extensión de su creatividad y por eso se ha encargado de mostrar sus proyectos en redes sociales, además de hablar del tema en su programa de televisión.

Hay que recordar que ‘The Drew Barrymore Show’ fue renovado para una sexta temporada. Aunque esta vez se emitiría en nuevos horarios en varios mercados, con bloques de una hora.

Por los momentos parece que no regresará a la actuación, aunque en ningún momento ha dicho que su retiro sea definitivo. Lo que sí ha dejado claro en entrevistas es que se alejó de Hollywood para concentrarse en su bienestar y salud mental.

