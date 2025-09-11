El príncipe William y Kate Middleton refuerzan la seguridad para su nuevo hogar

Hace unas semanas se informó que el príncipe William y Kate Middleton están planeando una mudanza. Parece ser que la familia está volviendo a la normalidad tras superar el cáncer de la princesa de Gales.

Se cree que la mudanza está programa para finales de este año, mientras tanto están haciendo todo lo necesario para que la nueva residencia cumpla con sus requerimientos, entre ellos la seguridad.

Recientemente, ‘Mirror’ informó que en la residencia Forest Lodge, ubicada en Windsor Great Park, se están plantando nuevos árboles y setos alrededor del lugar para lograr que el sitio sea más íntimo y seguro.

Antes de esto, ‘Daily Mail’ dijo que se había solicitado desalojar sus hogares a dos familias que vivían cerca. Aunque no se emitieron órdenes formales de desalojo, sí se les pidió que se reubicaran y les dieron alternativas.

La pareja no solo estaría enfocado en la seguridad de la vivienda, sino que también está haciendo reformas dentro de la casa. Se dice que en junio solicitaron permisos al Ayuntamiento del Distrito Real de Windsor y Maidenhead.

En julio, el ayuntamiento le dio los permisos necesarios para que comenzaran con los arreglos en el lugar. Se dice que instalarán nuevas ventanas y puertas, y también renovarán pisos y techos. También se ha asegurado que toda la mudanza está siendo financiada por ellos mismos y que la propiedad está valorada en $21 millones de dólares.

Deben estar poniendo mucho esmero es que la propiedad luzca bien y que cumpla con las exigencias de todos los miembros de la familia real, pues también se ha dicho que esperan que Forest Lodge se convierta en su hogar definitivo, incluso cuando William herede la corona de Reino Unido.

Actualmente, y desde hace tres años, los príncipes de Gales y sus tres hijos viven en Adelaide Cottage.

