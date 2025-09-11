Florinda Meza denuncia daños de la serie Chespirito: “Los autores hicieron mucho daño”

Florinda Meza, viuda de Rohttps://eldiariony.com/2025/08/03/florinda-meza-lanza-nuevo-mensaje-para-defender-el-legado-de-chespirito/berto Gómez Bolaños, rompió el silencio sobre la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” y aseguró que el proyecto dañó gravemente la imagen del creador del icónico personaje.

En entrevista para el programa De Primera Mano, la actriz explicó que los autores de la serie, dos de los hijos de Chespirito, Paulina y Roberto Gómez Fernández, presentaron un retrato que considera falso y perjudicial.

“Los autores de esa serie hicieron mucho daño, el productor y la plataforma son responsables de muchos daños que iré aclarando. Todo lo que aparece en esa serie es mentira”, afirmó la también productora.

Meza señaló que, aunque la producción aclaró posteriormente que se trataba de una ficción, durante ocho años hicieron creer al público que era una biografía: “Con ese argumento empiezan por demeritar la carrera y trayectoria de Roberto”.

La actriz también cuestionó la trama de la serie, que incluyó eventos ficticios, como supuestos conflictos en Acapulco y peleas entre miembros de la producción.

“Todo lo de Acapulco es una mentira deliberada… nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos”.

Fuertes críticas a la serie

Además, criticó la exclusión de su personaje de la serie, lo que, según ella, generó confusión entre el público y afectó su propia imagen.

“Es una forma de aventar la piedra y esconder la mano… provocó un linchamiento mediático en redes, radio y televisión. Eso no es solo inhumano, injusto, es ilegal, es un daño moral a mi profesión y a mi trayectoria”.

Florinda Meza enfatizó que no se quedará callada frente a lo que considera un atropello y reiteró que su objetivo es proteger la memoria de Chespirito.

“Por respeto a Roberto hay muchas cosas que no se pueden hacer… él ya está muerto, eso es ruin”, precisó Florinda Meza.

Finalmente, recordó que el ambiente de trabajo en la producción de Chespirito siempre fue positivo, y negó rotundamente que existieran conflictos internos: “Es mentira que hubiera problemas en el grupo… lo único que puedo decir es que cuando un ambiente es bueno se transmite por la pantalla”.

Sigue leyendo: