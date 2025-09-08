Florinda Meza rompe el silencio y explica por qué llamó “defectos” a los hijos de Chespirito

Florinda Meza, viuda del actor y productos Roberto Gómez Bolaños, fue nuevamente objeto de críticas en redes sociales tras la reciente difusión de un video antiguo en el que realiza un comentario que incomodó a muchos seguidores del legado de Chespirito.

En dicha entrevista, Florinda Meza expresó que su esposo tenía “siete defectos: sus seis hijos y su exesposa”, frase que rápidamente generó reacciones negativas.

El video resurgió poco después del estreno de la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo”, la cual ya había colocado a Meza en el centro del debate por la forma en que se presentó la vida del icónico comediante.

¿Fue broma?

Ante la viralización del video y los señalamientos, Florinda decidió responder a través de entrevistas y redes sociales, donde aseguró que el comentario fue sacado de contexto y que se trataba, claramente, de una broma.

“Hasta hay una canción que dice: ‘Eres el hombre perfecto, solo tienes un error: estás casado’. Esas cosas se dicen de broma, hombre”, comentó, parafraseando una canción popular y restando importancia a la polémica.

Meza dejó claro que no se siente afectada por las críticas hacia ella, pero sí expresó molestia por el modo en que, a su juicio, se ha distorsionado la imagen pública de su esposo fallecido.

Dijo que serie dañó imagen de Chespirito

“Yo estoy viva, puedo contestar. Pero un muerto no puede hacerlo. Me parece hasta ruin. Además, él hizo una gran labor”, señaló la actriz.

En cuanto a la bioserie, reiteró que no le preocupa lo que digan sobre su persona, pero lamenta que se haya afectado, según su percepción, la memoria y el legado de Roberto Gómez Bolaños.

“Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Así se vio”, afirmó.

Florinda también reconoció que la exposición pública constante tiene un costo y que está acostumbrada a ser blanco de comentarios, sin embargo, considera injusto que alguien que ya no puede defenderse sea involucrado en polémicas de esta naturaleza.

