Gobierno de Trump retirará visas a quienes “glorifiquen” el asesinato de Charlie Kirk

El Gobierno de Donald Trump advirtió este jueves que revisará visados y podría retirarlos a ciudadanos extranjeros que “glorifiquen” el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah.

El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, fue el encargado de lanzar la advertencia a través de un mensaje en la red social X, donde afirmó: “Los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”.

El funcionario, que se autodenomina “el quitavisas”, aseguró que ya instruyó a las oficinas consulares para actuar en esos casos y pidió a los usuarios de redes sociales reportar publicaciones de extranjeros que justifiquen el ataque.

Un portavoz del Departamento de Estado citado por The Guardian respaldó sus palabras al señalar que la administración considera inapropiado que personas cuyas opiniones representen “una amenaza a la seguridad nacional” tengan autorización de ingreso o permanencia en el país.

Las opiniones de los extranjeros

No es la primera vez que el Gobierno de Trump emplea este tipo de medidas como herramienta política. En el pasado, ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que investigara a estudiantes extranjeros por publicaciones críticas hacia Israel o con mensajes considerados “antiamericanos”.

Esa práctica se extendió a manifestantes en campus universitarios, especialmente en protestas pro palestinas.

Los diplomáticos estadounidenses, además, recibieron instrucciones para revisar la actividad en línea de solicitantes de visado, con el objetivo de detectar indicios de hostilidad hacia los valores estadounidenses o de apoyo a organizaciones extremistas.

La visión de Charlie Kirk sobre la inmigración

Las declaraciones de Landau y la política del Departamento de Estado concuerdan con las posturas que defendía el propio Kirk. El activista, de 31 años, se caracterizaba por un rechazo abierto a la inmigración, tanto legal como ilegal.

En reiteradas ocasiones sostuvo que Estados Unidos debía frenar la entrada de personas que, en su opinión, no se integraban.

Incluso durante un evento en julio planteó que “la inmigración legal también es un problema” y arremetió contra políticos de origen extranjero, entre ellos el candidato a la alcaldía de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, a quien calificó de “parásito”.

En julio de 2023 afirmó que la inmigración a los EE. UU. debería detenerse por completo y que cualquier persona que odiara a Estados Unidos o sus aliados debería irse.

Más recientemente, a inicios de septiembre, sostuvo en X que Estados Unidos “no necesita más visas para personas de la India” y pidió priorizar a los trabajadores estadounidenses por encima de nuevas llegadas.

Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA y una de las figuras más influyentes del movimiento conservador juvenil, además de un estrecho aliado político de Donald Trump.

