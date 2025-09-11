Juanes está de luto, muere su madre Alicia Vásquez, a los 95 años

El cantante colombiano Juanes está de luto, ya que su mamá Alicia Vásquez, en Medellín a los 95 años, informaron fuentes cercanas a la familia del intérpete de “Volverte a ver”.

Según medios colombianos, la causa del fallecimiento fue natural. Hasta ahora, ni el artista ni su entorno cercano han emitido declaraciones públicas. Vásquez pasó la mayor parte de su vida en Medellín, donde murió acompañada de sus seres queridos, luego de varios años de salud delicada.

Alicia Vásquez fue figura clave en la vida y carrera de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, verdadero nombre de Juanes. El intérprete de “La Camisa Negra” ha expresado en diversas ocasiones su admiración y gratitud hacia ella, al grado de tatuarse su rostro en el brazo derecho como homenaje.

Alicia Vásquez un pilar para Juanes

En 2021, tras meses sin verla debido a la pandemia, Juanes publicó un mensaje en redes en el que la describió como “mujer fuerte, guerrera, sabia y silenciosa, tierna y única”. Además, una frase habitual de ella, “La vida es un ratico”, inspiró el nombre de uno de sus álbumes más exitosos.

Originaria de Carolina del Príncipe, Alicia se casó con Javier Aristizábal tras 13 años de noviazgo y tuvieron seis hijos. Enfrentó pérdidas familiares dolorosas: la de su esposo en 1995 y la de su hija Luz Cecilia en 2019, quien estuvo en coma durante 27 años y fue cuidada personalmente por Alicia, a quien Juanes describió como “una campeona, una luchadora”.

La última publicación de Juanes junto a su madre fue el pasado 11 de mayo en la que compartió fotos de su infancia, imágenes de Alicia tocando guitarra y momentos familiares llenos de cariño, que reflejan el profundo vínculo que los unía.

