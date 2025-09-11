Manelyk González y Carlos “Caramelo” Cruz confirman su ruptura: “No estamos juntos”

La química entre Manelyk González y Carlos “Caramelo” Cruz dio inicio en “La Casa de los Famosos All-Stars”, siendo así como ella lo esperó al salir del reality show y, con el transcurrir de las semanas, dieron a conocer que habían oficializado su relación sentimental. Sin embargo, esta vez utilizaron TikTok para informar que todo ha llegado a su fin después de lo que vivieron no solo en la competencia, sino también como pareja.

“Nuestra relación fue algo público, que todo el mundo sabía lo que nosotros hacíamos. Lo que hacíamos era más que todo por los fans, para que ellos supieran que estábamos bien. Pero, cuando uno tiene una relación, a veces se tiene que mantener privada. Aunque nosotros publicamos muchas cosas que eran privadas. Y no es como si todo, cada paso que uno da, de cada día, de cada hora, tuviera que ser mostrado. Más cuando se tiene que ver una relación, uno tiene que estar como diciendo“, comenzó revelando Caramelo.

Sin embargo, él no fue directo y Manelyk intervino en la conversación para ser clara y no generar ningún tipo de especulaciones, dado que ella explicó que su vínculo amoroso ya no seguirá a pocos meses de haber dado un paso más entre ellos. Además, explicó que no existe ningún tipo de diferencia entre ellos y agradece que, bajo ninguna circunstancia, existieron inconvenientes que los hayan llevado a tomar esta decisión.

“Lo que él quiere decir es que ya no estamos juntos. Eso quiere decir él, no estamos juntos. Nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tenemos un problema, no discutimos, no peleamos, simplemente que…”, dijo González.

El ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” agradeció todo lo que vivieron durante este tiempo y asegura que atesorará las experiencias que tuvieron. No quiso finalizar el anuncio sin antes solicitar que le sigan brindando apoyo en su carrera, aunque cada uno siga asumiendo sus responsabilidades por separado.

“Fue bonito mientras duró. La pasamos bien, nos llevamos recuerdos bonitos de cada quien. La gente que la quiere a ella, como me quieren a mí, que la sigan apoyando a ella, que me sigan apoyando a mí. Cada quien haciendo sus cosas”, añadió durante el live.

