Maripily Rivera anuncia que se someterá a operación en octubre

Maripily Rivera compartió con sus seguidores que en octubre se someterá a una operación de busto, con la que espera repotenciar su imagen.

En sus historias en Instagram, la ganadora de La Casa de los Famosos 4 le dijo a su comunidad que el 15 de octubre será ingresada a quirófano para hacerle esta cirugía estética.

Según indicó, luego de recuperarse tiene previstos algunos planes en el mundo del fisicoculturismo. “Después de operarme los senos, voy a prepararme para competir y hacer mi última competencia“, dijo.

Además, el “huracán boricua” hará con esto la promoción para su gimnasio en Puerto Rico, otro proyecto que le permitirá seguir cerca de su gente, pero también aumentando su patrimonio económico.

“Primero voy a reducirme los senos y a cambiarme los implantes, que ustedes saben que lo tenía pendiente y yo lo que hice fue tomar vacaciones todo el mes de octubre para poderme hacer mi cirugía”, explicó.

“Van a ver cambios en esto que ya me pesa, son 16 años con esto”, dijo la creadora de contenido.

Este período de transformación promete mostrar a sus seguidores una nueva Maripily, renovada y lista para conquistar nuevos retos.

