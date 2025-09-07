Maripily Rivera evita pregunta de Jomari Goyso en Despierta América

Maripily Rivera visitó esta semana el programa de televisión Despierta América para la promoción de su reciente libro, en el que narra los momentos que le tocó sanar para convertirse en una mujer más fuerte.

Su participación en el show fue la oportunidad perfecta para que el público conociera más acerca de sus proyectos y también de algunas controversias de cuando estuvo en el reality La Casa de los Famosos 4.

Justamente de ese tema le habló Jomari Goyso, quien le preguntó a la boricua: “¿Con alguno de los que estuviste encerrado tienes amistad o ya con ninguno?”.

Ante esto, la también empresaria le dijo: “No, yo tengo amistad con Romeh, Cristina, con muchos”.

Luego le preguntó por Lupillo Rivera, pero de forma indirecta: “¿Y con el que canta?”.

Ante esto, Maripily le contestó: “¿Quién es ese? ¿Yo lo conozco?”.

Los presentadores de Despierta América se rieron por la habilidad de la boricua para evitar la pregunta y no opinar acerca de quién fue su rival no solo dentro de la casa, sino también después de que se terminó este proyecto.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Qué bueno que no gritó, no alegó, no insultó, ¿o no la dejó Univision?”, “Muy bien por Maripily, que ni lo vuelva a mencionar”, “Comprobado… Esa temporada en la que estuvo Maripily tuvo tanto rating, que hasta los de Despierta America lo vieron”.

Otros afirmaron: “A Maripily nadie la mete en aprietos”, “Maripily es Maripily”.

Durante largo tiempo, la boricua y el cantante de música regional mexicana han tenido fuertes cruces de palabras, algo que demuestra cómo la realidad superó al juego, pues aunque ya se acabó el reality show de vez en vez hacen declaraciones que demuestran la rivalidad que tienen.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera habla en Despierta América de su doloroso pasado: ‘He estado en aguas profundas’

· Maripily Rivera habla en Pica y se extiende de su situación sentimental y proyectos

· Maripily Rivera regresa a su hogar en Miami y comparte video de su casa