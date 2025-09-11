Peso Pluma y Kenia Os brillan en la Semana de la Moda de Nueva York

La influencia de Peso Pluma, cantante de corridos tumbados, ha calado también en el estilo de muchas personas, que han seguido no solo su popular corte de cabello y su forma de vestir.

Una muestra de esto, es que el artista se convirtió en el primer embajador mexicano del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA siglas en inglés) en participar en la Semana de la Moda de Nueva York.

En el coctel, celebrado en el Rockefeller Center y organizado por el presidente del CFDA, Thom Browneel, el intérprete de ‘Bellakeo’ estuvo acompañado por su novia, la cantante mexicana Kenia Os.

Peso Pluma con Kenia Os en la Semana de la Moda de Nueva York. Crédito: John Rodriguez | Cortesía

En esta oportunidad, Peso Pluma estuvo vestido por Willy Chavarría y su estilismo estuvo a cargo de Anastasia Walker.

¿Qué se sabe del evento en el que estuvo Peso Pluma?

Esta actividad reunió a un elenco de íconos y embajadores de la industria, como Anok Yai y Young Miko.

La presencia del joven artista representa la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda.

Peso Pluma, cantante de tumbados corridos. Crédito: John Rodriguez

El cantante ha causado un impacto importante en la industria y este año se ha anotado varios éxitos al participar en el Rolling Loud California 2025 y Sueños Festival 2025. Próximamente estará en el evento ComplexCon Las Vegas este octubre.

En la música, Peso Pluma también tiene varios triunfos, como 8.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, un GRAMMY® y colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la música mundial.

En algunas fotos, el artista y Kenia Os se vio que compartieron con Steven Kolb, la directora editorial global de Vogue y directora de contenido de Condé Nast, Anna Wintour, y el diseñador Michael Kors.

Peso Pluma y Kenia Os con el CEO de CFDA, Steven Kolb, la directora editorial global de Vogue y directora de contenido de Condé Nast, Anna Wintour, y el diseñador Michael Kors.

En su cuenta en Instagram también compartió algunas imágenes de lo mejor de la velada, demostrando así la satisfacción y orgullo de haber estado en un evento tan importante como este en el mundo de la moda.

Sigue leyendo: