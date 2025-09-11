Segundo pago de septiembre a jubilados se dará en seis días

Los jubilados del Seguro Social en Estados Unidos que nacieron entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año recibirán su segundo pago de septiembre dentro de seis días, el próximo miércoles.

Estos pagos forman parte del calendario mensual de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), que distribuye los cheques en tres rondas para los beneficiarios de jubilación.

Calendario de pagos de septiembre

La primera ronda se entregó el 10 de septiembre a quienes nacieron entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año, mientras que la tercera llegará el 24 de septiembre para los jubilados nacidos a partir del día 21 de cualquier mes del año.

Este sistema busca repartir de forma ordenada los pagos entre millones de beneficiarios en todo el país.

Montos y edades de jubilación

Las personas pueden comenzar a recibir el Seguro Social desde los 62 años, aunque el monto aumenta significativamente si se retrasa el retiro.

De acuerdo con la SSA, quienes se jubilan a los 62 años pueden recibir hasta $2,831 dólares mensuales, mientras que quienes esperan hasta los 70 años pueden obtener hasta $5,108 dólares al mes, el monto máximo actual.

El pago que recibirán los jubilados en esta segunda ronda dependerá de factores como su edad al jubilarse, cuánto aportaron al Seguro Social durante su vida laboral y el número de años que cotizaron.

Cómo se financia el Seguro Social

El programa se sostiene con los impuestos sobre la nómina que pagan tanto empleadores como empleados.

Sin embargo, los analistas advierten que, si no se toman medidas legislativas, el fondo podría no tener recursos suficientes para cubrir el 100% de los pagos a partir de 2034, debido al aumento de jubilados y la disminución de trabajadores activos que aportan al sistema.

