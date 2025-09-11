Si tienes entre 20 y 35 años podrías convertirte en oficial de NYPD 

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) lanzó una nueva convocatoria para reclutar nuevos oficiales, permitiendo que los aspirantes se inscriban, sin necesidad de pagar la tarifa de aplicación.

En este nuevo ciclo, el plazo para registrarse estará abierto hasta el próximo lunes 15 de septiembre 2025.

Los interesados deben ingresar al portal del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS), donde podrán encontrar toda la información necesaria y presentar su solicitud de forma electrónica.

Las personas interesadas también pueden chatear con un reclutador visitando www.nypdrecruit.com durante el horario de atención que se muestra en el sitio web.

Los candidatos que deseen convertirse en oficiales del NYPD, deben cumplir con ciertos requisitos académicos, físicos y legales. Los aspirantes deben haber completado 24 créditos universitarios, tener diploma de bachillerato ó 2 años de servicio militar.

Edad: 20 años y 6 meses

Para aplicar se debe tener al menos 20 años y 6 meses, al momento de ser nombrado policía, no haber cumplido los 35 años al inicio del período de aplicación, poseer ciudadanía estadounidense o residencia permanente y contar con una licencia de conducir válida del estado de Nueva York, al momento de la contratación.

De igual forma, el proceso incluye exámenes médicos, psicológicos, físicos y de drogas. No se puede tener antecedentes penales relevantes, ni condenas por delitos graves o violencia doméstica.

También se requiere dominar el idioma inglés, tanto a nivel oral como escrito, y demostrar un historial de buena conducta, ya que el proceso de selección incluye una evaluación exhaustiva de carácter y antecedentes.