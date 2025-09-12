Alejandro Fernández retoma su agenda tras problemas de salud

El cantante Alejandro Fernández, hace una semana, compartió que, por problemas de salud, no podía cumplir con sus compromisos profesionales y emitió un comunicado para informar a sus fans de EE. UU. que los conciertos tenían que ser cancelados, dado que le mandaron a tener reposo médico. Sin embargo, el pasado jueves hizo nuevas declaraciones positivas.

A través de su perfil de Instagram, subió un video en el que anunció que había ido a su consulta con el médico que lo está evaluando y le dijo que todo está bien, por lo cual puede retomar su agenda después de haber cancelado sus conciertos. Alejandro anunció que este 12 de septiembre estará en Phoenix, mientras que el 13 y 15 de este mes se presentará en Las Vegas.

“Queridos amigos de Dallas y El Paso. Desgraciadamente, he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días. Los conciertos de Dallas y El Paso serán pospuestos. Tus boletos serán válidos para las nuevas fechas, las cuales son: 18 de octubre Ft. Worth: Dickies Arena y 19 de octubre El Paso: Don Haskins Center. Gracias de corazón por todo su cariño y comprensión”, indicó en el comunicado subido a Instagram el 5 de septiembre.

El cantante quiso ofrecerle mayor tranquilidad a sus fanáticos, especialmente a aquellos a los que no les pudo cumplir en los conciertos de la semana, razón por la cual decidió compartir el informe de salud que le fue otorgado por el especialista, donde explicaron que debía detener sus compromisos profesionales para poder recuperarse con rapidez.

“Informo que al paciente antes suscrito, que por síntomas finales de inicio súbito y agudo que provocaron una deshidratación, agotamiento físico e hipertermia, se realizaron estudios de laboratorio y cultivos, por lo cual se logra el diagnóstico de salmonelosis”, explicó.

El doctor que checó a Alejandro Fernández dijo que tenía que permanecer en casa para volver rápido a los escenarios y seguir cumpliendo con su agenda programada: “Por lo cual, para su pronta recuperación, se indica tratamiento médico y reposo absoluto por 4 días. Se extiende la presente a petición del interesado, quedando usted para cualquier comentario”.

