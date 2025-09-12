Ancianos torturados y quemados en Queens: acusado fue al cine y Macy’s tras doble homicidio

Jamel McGriff fue arrestado y acusado de múltiples cargos relacionados con el homicidio de los esposos Frank y Maureen Olton, de 76 y 77 años, dentro de su hogar en Queens (NYC).

Según la Policía de Nueva York, el ex convicto de 42 años presuntamente torturó y asesinó a la pareja de ancianos antes de incendiar su casa el lunes, tras pasar cinco horas dentro de la vivienda. Luego fue al cine y Macy’s usando la tarjeta de crédito de la víctima.

Ayer McGriff fue acusado de múltiples cargos de homicidio, robo, allanamiento de morada, hurto mayor, secuestro con resultado de muerte, incendio provocado, posesión ilegal de armas, robo de identidad y posesión ilegal de propiedad robada.

Al ser escoltado afuera de la Comisaría 107 anoche, McGriff fue interrogado por la prensa y respondió evadiendo el tema, lanzando acusaciones sin fundamento sobre las víctimas, destacó ABC News.

Los agentes afirman que ese mismo día, horas antes, anduvo por la casa llamando a las puertas de los vecinos y pidiendo que le cargaran el teléfono. Aunque inicialmente se creyó que Frank Olton dejó entrar a McGriff a su casa, un nuevo análisis de los videos de vigilancia parece demostrar que no fue así.

Los detectives ahora creen que la víctima le dijo al sospechoso que le diera el teléfono y esperara junto a la puerta mientras lo cargaba, pero el sospechoso parece haberse aprovechado de la amabilidad de Olton para entrar a la fuerza.

El video de vigilancia recuperado por la policía contiene audio, y en él los detectives creen oír a Olton ordenándole al sospechoso “salga de aquí”. La familia de las víctimas, que pidió privacidad, publicó una foto de Frank y Maureen Olton anoche.

Nuevos detalles de la comparecencia de McGriff revelaron que fue rastreado en video desde Queens Herald Square. Las autoridades afirman que tras el crimen fue directamente a Macy’s, donde usó la tarjeta de crédito de Frank Olton para comprar ropa de lujo por $500 dólares, pero usó su propio número de cuenta de recompensas de la tienda con su nombre.

También fue grabado en video en el cine Regal Union Square, sentado en un sillón reclinable, viendo una película con entradas compradas con la tarjeta de crédito de Frank Olton.

McGriff, descrito por la policía como un criminal profesional, es un delincuente sexual de nivel 3 con un extenso historial policial de 30 años. Salió de prisión en 2023 tras cumplir 16 años de prisión por un robo a mano armada y era buscado por otros dos robos a mano armada este verano. Ahora enfrenta múltiples cadenas perpetuas consecutivas si es declarado culpable del homicidio de la pareja de Queens.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.