Anna Wintour asegura que disfrutó ‘The Devil Wears Prada’

En junio de este año se informó que Anna Wintour decidió dejar su cargo de editora jefe de la revista ‘Vogue’ tras casi cuatro décadas en el cargo. Aunque aún sigue siendo parte de la directiva de Condé Nast.

Tres meses después de la noticia, se publicó una entrevista que Wintour le dio al editor de The New Yorker, David Remnick, para el podcast ‘The New Yorker Radio Hour’.

Durante la conversación tocaron el tema de ‘The Devil Wears Prada’, la exitosa película de 2006 que fue una adaptación del libro homónimo escrito por Lauren Weisberger y publicado en 2003.

Siempre se ha asegurado que el personaje principal de esta historia está inspirado Wintour, aunque ella siempre se negó a hablar sobre el tema. Pero en este podcast habló sobre su reacción cuando la fue a ver.

“Fui al estreno vestida de Prada, sin tener ni idea de qué iba a tratar la película”, contó, “Y creo que la industria de la moda estaba muy preocupada por mí, por la película, por si me iba a presentar bajo una luz incómoda”.

Lauren Weisberger escribió la novela ‘The Devil Wears Prada’ inspirándose en su experiencia laboral en ‘Vogue’. Por eso, el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep, es popularmente conocido como una versión ficticia de la exeditora jefe de la revista.

Entre los aspectos comunes que tiene el personaje ficticio y la Wintour de verdad se puede resaltar: son líderes influyentes en la industria de la moda; tiene un estilo sofisticado, reservado y exigente; son extremadamente perfeccionistas; y dirigen una revista de moda icónica.

Una de las cosas que resalta es que le pareció fantástico que fue Meryl Streep la que se encargó del personaje. Agregó: “Fui a ver la película y la disfruté muchísimo. Fue muy divertida. Tenía mucho humor. Tenía mucho ingenio. Tenía a Meryl Streep. O sea, estaba Emily Blunt, y todas eran increíbles”.

Hay que recordar que durante este verano se ha estado grabando la secuela de la película, en al cual se reúne a todo su elenco principal.

Sigue leyendo:

• Chloe Malle, hija de Candice Bergen, es la nueva editora jefe de ‘Vogue’

• Comparten primeras imágenes de Meryl Streep en el set de ‘The Devil Wears Prada 2’

• Anne Hathaway sufre aparatosa caída durante secuela de ‘The Devil Wears Prada’