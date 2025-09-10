Descubre la marca de refrigeradores más confiable para 2025

El refrigerador es un electrodoméstico fundamental para el funcionamiento de tu hogar. No solo proporciona un servicio indispensable, conservando en buen estado tus alimentos, sino que también es un artículo que embellece y hace funcional tu cocina, por lo que si planeas adquirir uno nuevo, debes analizar distintas características adicionales: precio, consumo de energía, capacidad, la confiabilidad de su marca y, por supuesto, el precio.

En promedio, un refrigerador tiene un costo de $1,500 y su vida útil es de alrededor de 12 años. Aunque si compras el aparato correcto, podrás extender su durabilidad y maximizar tu inversión.

En 2025, un estudio realizado por Consumers Reports elaboró una lista de las marcas de electrodomésticos de cocina más confiables y concluyó que los modelos de la marca Fisher & Paykel se destaca como la marca más fiable, superando marcas extranjeras como LG y Samsung, con una durabilidad que puede extenderse hasta 20 años, pero destaca también por su calidad y diseño.

¡El truco más fácil para absorber los malos olores de tu refrigerador! 🧻 @viridianahelo te cuenta de esta alternativa económica y natural para que tu refri ya no huela mal 🤭 pic.twitter.com/hCAZmkvK0y — adn40 (@adn40) September 5, 2025

Los compradores de Fisher & Paykel destacan que su línea de refrigeradores tiene un estilo profesional que mejora su confiabilidad, mientras que una empresa de servicio técnico de electrodomésticos estima que un refrigerador de esta marca tiene una duración promedio de entre 10 y 20 años, cuando el promedio de vida de estos aparatos es de 12 años.

Mientras que los clientes dieron calificaciones especialmente altas por su diseño. El estudio incluye el testimonio de un cliente de Best Buy que compró un segundo refrigerador marca Fisher & Paykel debido a su fiabilidad: “Compramos un aparato Fisher & Paykel hace 10 años para un apartamento que reformamos, y fue la mejor compra de nuestra vida. En otro lugar donde compramos, la unidad de 20 pies cúbicos era, sin duda, muy superior a cualquier otra del mercado”.

Fisher & Paykel, electrodomésticos de alta confiabilidad

En un hilo de Reddit que habla de la fiabilidad de los refrigeradores Fisher & Paykel, afirman que son modelos de buena pinta y ofrecen un gran rendimiento, siempre que se utilicen de manera adecuada y se contrate a un instalador profesional para garantizar su puesta en operación.

“He instalado cientos de ellos y he recibido relativamente pocas quejas sobre la garantía en comparación con otras marcas de un rango de precio similar”, comenta un usuario.

Por su parte, un usuario en línea considera a Fisher & Paykel una marca confiable, que otorga una garantía de dos años para las piezas y una cobertura adicional de tres años para las piezas del sistema de refrigeración.

Otro usuario de Reddit destacó que no tuvo que preocuparse por la garantía gracias a su impecable rendimiento: “Tuve un refrigerador Fisher & Paykel durante más de 10 años sin tener que llevarlo nunca al servicio técnico”.

We love seeing our integrated refrigerators and how every design conceals it differently.

Credit: Whiting Architects @carolewhiting 📷 @sharyncairns pic.twitter.com/dB7yrGtgSM — Fisher & Paykel US (@FisherPaykelUS) December 29, 2017

Otras reseñas publicadas en línea reconocen la durabilidad superior y la calidad de ensamblaje de los refrigeradores Fisher & Paykel. Además son aparatos que destacan por sus bellos diseños que se centran en la conservación de alimentos y el ahorro de energía.

La marca de refrigeradores más confiable

Para determinar la marca de refrigerador más confiable, Consumer Reports analizó las opiniones y experiencias de los clientes para recomendar un refrigerador, así como datos de decenas de miles de consumidores que compraron refrigeradores de diversas marcas.

También analizaron el testimonio de personas que han adquirido varias marcas de refrigeradores, incluyendo Fisher & Paykel para comparar diversas características de los electrodomésticos.

Además de los modelos de Fisher & Paykel, el estudio destaca también otras marcas con aparatos confiables como: Kenmore, LG, Sub-Zero/Wolf, Thermador y Whirlpool.

Se trata de aparatos que tienen características o diseños que se ajusten mejor a necesidades específicas de los compradores, con niveles de confiabilidad similares a los de Fisher & Paykel, con la diferencia de que muchos de sus modelos cuestan más de $2,500, es decir, Fisher & Paykel tiene modelos son más caros que el promedio.

