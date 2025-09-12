Canelo Álvarez se plantea la posibilidad de comprar el Atlas de la Liga MX

El futuro de Canelo Álvarez ya no solo se discute en el contexto de sus rivales o sus planes de retiro. Ahora, el boxeador mexicano ha abierto un nuevo capítulo en sus ambiciones al confesar su deseo de entrar al mundo de los negocios del fútbol.

En una presentación a los medios previo a su pelea ante Terence Crawford, el tapatío ha dejado claro que uno de sus sueños a largo plazo es el de convertirse en el dueño de la escuadra que lo vio crecer como aficionado: el Atlas de Guadalajara.

“No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando, si es para algo bien, ¿por qué no? Soy un hombre de negocios”, afirmó Canelo al consultarle sobre si podría comprar el equipo de la Liga MX.

Esta declaración no se trata de una negociación en curso, sino de un anhelo genuino que ha crecido con el tiempo. Canelo, originario de Guadalajara, ha seguido de cerca el destino de los Zorros a lo largo de los años y, con el poder financiero que ha acumulado, parece estar en posición de hacer realidad este sueño.

Un Cambio de Rumbo para la Liga MX

La posible llegada de una figura como Canelo al mundo de la propiedad de un club de fútbol en México sería un evento trascendental para la Liga MX. No solo inyectaría una gran cantidad de capital a la institución, sino que también le daría una visibilidad global sin precedentes, gracias a la fama del boxeador.

La idea de que un ídolo deportivo compre su equipo favorito es un sueño compartido por muchos aficionados. En el caso de Canelo, este anhelo podría convertirse en una realidad que cambiaría el destino del Atlas. El proyecto de Álvarez podría llevar al club a una nueva era de éxitos y crecimiento, dejando atrás los años de frustración y consolidándolo como un contendiente serio en el fútbol mexicano.

