Carlitos, el ‘productor’ de El Gordo y la Flaca, vive un sueño junto a su hijo Sebastián

Carlitos, conocido como el “productor” del programa El Gordo y la Flaca, vivió un sueño al llevar a su hijo Sebastián al parque Disneyland en Anaheim, en California.

En el show de entretenimiento, el querido personaje del show de entretenimiento le contó a sus compañeros lo mucho que disfrutaron de este paseo. “La pasamos súper rico. Llevamos tres días aquí y montamos casi todo”, dijo a Lili Estefan y Raúl de Molina.

También bromeó sobre cómo le pasan apenas dos pulgadas para subirse a algunas atracciones que son exclusivas para niños.

La visita fue más especial, debido a que se celebran los 70 años de este parque.

En el material que compartieron en el show, indicaron que Mickey es el personaje favorito de Sebastián y por eso le emocionaba mucho visitar Disneyland.

Este día lo disfrutaron al máximo padre e hijo, pues no solo aprovecharon las distintas experiencias que ofrece, sino que se dejaron contagiar por el encanto de las caricaturas y películas de la famosa empresa de entretenimiento.

“De verdad que esto es un lugar mágico”, dijo Carlitos, “el productor” en El Gordo y la Flaca.

Los seguidores del programa le dejaron mensajes por haber cumplido el sueño de su niño: “Carlitos irradia una felicidad, una paz, una alegría indescriptible, y verlo con su hijo es una maravilla. Gracias por compartir este video”, “Lindo Carlitos y su hijo. Bendiciones. Saludos desde El Salvador”, “Es bello el niño”.

Este tipo de momentos son disfrutados por la audiencia, pues ven en otro rol a los integrantes del programa, quienes acostumbran a contar anécdotas de su vida, bien sea de los viajes que hacen e incluso de dificultades o situaciones jocosas que les toca enfrentar.

Sigue leyendo: