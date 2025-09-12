Carlitos, el ‘productor’ de El Gordo y la Flaca, vive un sueño junto a su hijo Sebastián

window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Carlitos, el productor, cumplió un sueño con su hijo Sebastián.  Crédito: Mezcalent

Por  Julio Blanca

Carlitos, conocido como el “productor” del programa El Gordo y la Flaca, vivió un sueño al llevar a su hijo Sebastián al parque Disneyland en Anaheim, en California. 

En el show de entretenimiento, el querido personaje del show de entretenimiento le contó a sus compañeros lo mucho que disfrutaron de este paseo. “La pasamos súper rico. Llevamos tres días aquí y montamos casi todo”, dijo a Lili Estefan y Raúl de Molina. 

También bromeó sobre cómo le pasan apenas dos pulgadas para subirse a algunas atracciones que son exclusivas para niños. 

La visita fue más especial, debido a que se celebran los 70 años de este parque. 

En el material que compartieron en el show, indicaron que Mickey es el personaje favorito de Sebastián y por eso le emocionaba mucho visitar Disneyland. 

Este día lo disfrutaron al máximo padre e hijo, pues no solo aprovecharon las distintas experiencias que ofrece, sino que se dejaron contagiar por el encanto de las caricaturas y películas de la famosa empresa de entretenimiento. 

“De verdad que esto es un lugar mágico”, dijo Carlitos, “el productor” en El Gordo y la Flaca. 

Los seguidores del programa le dejaron mensajes por haber cumplido el sueño de su niño: “Carlitos irradia una felicidad, una paz, una alegría indescriptible, y verlo con su hijo es una maravilla. Gracias por compartir este video”, “Lindo Carlitos y su hijo. Bendiciones. Saludos  desde  El Salvador”, “Es bello el niño”. 

Este tipo de momentos son disfrutados por la audiencia, pues ven en otro rol a los integrantes del programa, quienes acostumbran a contar anécdotas de su vida, bien sea de los viajes que hacen e incluso de dificultades o situaciones jocosas que les toca enfrentar.

