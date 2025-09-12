Chiquis Rivera lamenta situación en los Estados Unidos

Chiquis Rivera, cantante de música regional mexicana, publicó un comunicado en el que rechazó la separación de familias de migrantes y la violencia que se vive en los Estados Unidos.

En su comunicado, la ‘Abeja Reina’ lamentó que cada vez más familias estén incompletas por las medidas que toma el gobierno. “Es desgarrador ver lo que está pasando en nuestro mundo. Tanta pérdida. Tanto dolor. Tantas acciones sin sentido”, dijo.

La hija de Jenni Rivera también afirmó que lamenta las “vidas que se pierden, tiroteos en escuelas, familias inmigrantes separadas… y ahora hasta leyes que permiten parar a alguien solo por su apariencia. Todo esto nos muestra lo mucho que necesitamos más humanidad”.

Los seguidores de la intérprete de ‘Entre besos y copas’ hablaron sobre esta situación. “Realmente creo que este odio entre las personas que viven en EE. UU. lo está provocando el presidente , claro es que no es justificable la violencia, pero hay una ley universal que dice para ‘toda acción tiene una reacción’ desgraciadamente esas acciones racistas y narcisistas están provocando estás reacciones Dios guarde a los EEUU y a todo el mundo”, dijo.

Otros comentaron: “Todo esto es por el Trump, desde que él entró han pasado puras desgracias y a un así la gente lo sigue adorando”, “Algo tiene que cambiar, no es justo que niños mueran cada año por otros adolescentes usando armas. A mí me mataron a mi hijo de tan solo 12 años y ahora me encuentro peleando justicia en medio de tanto dolor!!! Y como yo hay muchas madres”.

La publicación de Chiquis Rivera ocurre en medio del clima de tensión en los Estados Unidos luego del asesinato de Charlie Kirk en medio de un discurso en Utah.

Sigue leyendo:

· Chiquis Rivera se sincera y revela que quiere reencontrarse con su abuela doña Rosa

· Chiquis Rivera presenta su libro infantil ‘La niña que le canta a las abejas’

· Chiquis Rivera habla de su abuela doña Rosa: ‘Es difícil todo lo que ha pasado’