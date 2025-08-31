Emma Heming, esposa de Bruce Willis, responde a las críticas por vivir separada del actor

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, respondió a las críticas tras revelar que vive en una casa separada de su esposo luego de que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

En una entrevista para un especial para ABC, Heming hizo varias revelaciones sobre la salud de su esposo y los retos de cuidado que enfrenta la familia para darle la mejor atención en medio del deterioro cognitivo que enfrenta el afamado actor. Sin embargo, sus revelaciones trajeron una ola de críticas a la familia, principalmente por el hecho de que decidieron que Bruce Willis viva en una casa aparte con un equipo de cuidados especiales que lo atiende las 24 horas.

Tras las críticas Heming publicó un video en redes sociales en el que se refirió a la rapidez con la que las personas juzgan al cuidador sin conocer cómo se vive la situación desde adentro. “Creo que [el especial] hizo un excelente trabajo al visibilizar la DFT. Sabía que al compartir parte de nuestra información íntima veríamos a los dos bandos, ¿no? Estarán quienes tengan una opinión y quienes tengan una experiencia real”, dijo Heming Willis, de 47 años.

La esposa de Bruce Willis aseguró que quien no haya vivido esta experiencia no tiene derecho a opinar. “La verdad es que las opiniones son tan ruidosas y fuertes, pero si no han vivido esta experiencia no tienen derecho a opinar y definitivamente no a decidir”, concluyó en el video.

En la descripción del post la esposa de Bruce Willis dijo que compartía su experiencia para crear una conexión con quienes atraviesan esta misma situación.

“Demasiado a menudo, los cuidadores son juzgados rápida e injustamente por quienes no han atravesado este camino o no han estado en la primera línea. Compartir abiertamente puede invitar a opiniones, pero lo más importante es que crea conexión y validación para quienes realmente navegan las realidades del cuidado a diario. Para ellos comparto y así puedo construir una conexión más profunda con una comunidad que entiende este camino”, dijo.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022 y desde entonces el actor de ‘Duro de matar’ ha recibido el apoyo de toda su familia, la cual ha puesto todas sus energías para ofrecerle al actor el mejor cuidado posible.

