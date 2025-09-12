Gobernador de Utah confesó que rezaba para que el sospechoso de asesinar a  Charlie Kirk fuera extranjero

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reconoció este viernes que durante más de 30 horas rogó a Dios para que el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk fuera un extranjero.

“Por 33 horas estaba orando que, si esto tenía que ocurrir acá, que no fuera uno de nosotros, que fuera alguien de otro estado o de otro país”, admitió Cox en una rueda de prensa en la que también participó el director del FBI, Kash Patel.

“Tristemente, esa oración no fue respondida como yo esperaba”, agregó, al confirmar que el principal señalado, Tyler Robinson, es un joven de 22 años originario de Utah.

El gobernador describió la muerte de Kirk como un “asesinato político” y lamentó que el crimen haya sido cometido por alguien de su propia comunidad. “Yo pensaba que iba a ser más fácil para nosotros porque podríamos decir: ‘generalmente, no hacemos esto’. Pero sí ocurrió aquí, y fue uno de los nuestros”, afirmó.

Robinson fue arrestado la noche del jueves 11 de septiembre, tras ser entregado a las autoridades por un familiar, según confirmó el FBI. El joven, que no estaba inscrito en la Universidad del Valle de Utah, habría disparado desde un techo del campus contra Kirk.

Lo mató con un tiro en el cuello mientras participaba en un acto frente a unas 3,000 personas.

Cox insistió en que el hecho trasciende la figura del activista y representa un ataque a la libertad de expresión. “Es un ataque a todos nosotros. Es un ataque a nuestros ideales”, dijo.

Advirtió que hechos como este hacen más difícil que los ciudadanos se sientan seguros para compartir sus pensamientos en público.

En su mensaje a los jóvenes, el mandatario local aconsejó “apagar el teléfono, leer las escrituras, pasar tiempo con amistades y recordar que la furia del internet no es la vida real”. También aseguró que Robinson será acusado formalmente y deberá responder por sus actos.

El caso ha causado conmoción en Utah, no solo por la figura de la víctima, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, sino también por el perfil del sospechoso. Robinson, descrito por su familia como un estudiante brillante, se había radicalizado recientemente y llegó a dejar mensajes políticos en la munición que utilizó en el ataque.

