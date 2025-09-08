Asesinan a tiros en Nueva Jersey a Toraya Reid, hermana del jugador de la NBA Naz Reid

La tragedia y la conmoción se han posado sobre la NBA debido a la muerte de Toraya Reid, hermana de Naz Reid, jugador de los Minnesota Timberwolves. La joven de 28 años fue asesinada a tiros en Nueva Jersey el pasado sábado 6 de septiembre.

Reid fue hallada sin vida por las autoridades con varias heridas de bala cerca un edificio de apartamentos en Jackson, Nueva Jersey. Actualmente, se presume que el responsable del homicidio fue su novio, Shaquille Green.

Sister Of Timberwolves Star Naz Reid Tragically Passes Away After Allegedly Being Shot By Her Boyfriend. pic.twitter.com/kaRAHuqGqp — Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) September 7, 2025

De acuerdo con un comunicado de la Policía del Departamento de Jackson, una llamada de alerta los hizo acudir a la zona donde encontraron a Reid muerta y con varias heridas. Tras el hallazgo, confirmaron que cerca de la escena había a Shaquille Green, de 29 años.

“Green fue puesto bajo custodia policial sin incidentes y transportado a la sede de la policía en el cantón de Jackson”, indicaron las autoridades.

A Green se le acusa de asesinato, posesión de un arma para fines ilegales y posesión ilegal de un arma en relación con la muerte de Reid, según el fiscal del condado de Ocean, Bradley D. Billhimer.

Horas después de confirmarse el trágico suceso, el pasado domingo el jugador de Timberwolves compartió fotos de la infancia junto a su hermana en sus stories en Instagram.

Su otra hermana, Jakahya, compartió en Facebook un sentido mensaje por la muerte de Toraya: “Hablé contigo anoche. Estábamos discutiendo con este negro sin saber qué te esperaba a la mañana siguiente”.

“Nunca lo superaré. Nunca perdonaré a Dios por alejarte de mí. No sé qué clase de plan perverso tiene ese hombre de arriba, pero sé que perderte no pudo haber sido parte de ello”, añadió.

Naiz Reid, una de las estrellas de los Timberwolves en la NBA

Nazreon “Naz” Reid nació el 26 de agosto de 1999 en Asbury Park, Nueva Jersey. Desde sus años en la secundaria en Roselle Catholic High School, Reid mostró un talento excepcional para el baloncesto.

Sus números eran de 14.8 puntos, 7.7 rebotes y 2.1 asistencias por partido. Esto lo llevó a ganarse un lugar en el prestigioso McDonald’s All-American Game en 2018, donde brilló con 15 puntos y 11 rebotes.

Reid decidió jugar su única temporada universitaria en LSU, donde promedió 13.6 puntos y 7.2 rebotes por encuentro. Su rendimiento le valió un lugar en el equipo All-Freshman de la Southeastern Conference, pero a pesar de sus credenciales, no fue seleccionado en el Draft de la NBA en 2019.

Lejos de rendirse, firmó un contrato dual con los Minnesota Timberwolves y su filial en la G League, los Iowa Wolves. En su temporada de novato con los Timberwolves, Reid comenzó a ganarse minutos gracias a su energía, capacidad de anotación y versatilidad ofensiva.

Con el tiempo, se consolidó como uno de los mejores suplentes de la liga, capaz de jugar como pívot o ala-pívot, y de aportar tanto en defensa como en ataque. Su evolución fue tan notable que en la temporada 2023–2024 fue galardonado con el premio al Sexto Hombre del Año, un reconocimiento a su impacto desde la banca y su papel clave en el éxito de Minnesota.



