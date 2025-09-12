Kirsten Dunst no cree que sea necesaria una secuela de ‘Bring It On’

Hollywood está en su temporada de secuelas. Pero no son de cualquier tipo, son secuelas que juegan con la nostalgia y que buscan traer nuevamente a la pantalla a personajes icónicos para una generación.

Aunque ciertamente la estrategia pareciera estar siendo un éxito, no todos los artistas están dispuestos a hacer segundas partes. Recientemente, Kirsten Dunst dio una entrevista en la que niega que se esté trabajando o que esté interesada en una segunda parte de ‘Bring It On’ (‘Triunfos robados’).

Hay que recordar que esta exitosa película, que estrenó en los 2000, consagró a la actriz como una estrella juvenil. Ahora, a sus 43 años, recuerda con cariño al personaje, pero no cree que sea necesario volver a interpretarlo.

Cuando se le preguntó por el tema en una entrevista que dio para ‘Entertainment Tonight’, respondió: “Yo pienso: ‘Deja lo bueno como está’. No necesito ponerme un traje de animadora. Ni siquiera sé qué haría, ¿ser entrenadora o algo así?”.

No quisiera interpretar nuevamente a Torrance Shipman, capitana del equipo de porristas The Toros en la ficción, pero tampoco quisiera participar en la secuela como productora.

Dunst comenzó su carrera siendo cuando era niña y su primer papel importante lo tuvo cuando tenía 12 años. Fue parte del elenco de ‘Interview with the Vampire’ (1994), junto a Brad Pitt y Tom Cruise. A esa edad recibió su primera nominación a los Golden Globes.

Tras su consolidación al protagonizar ‘Bring It On’, la actriz ha sido parte de otros proyectos exitosos, incluida la trilogía ‘Spider-Man’ de Sam Raimi (2002, 2004, 2007). Además, en 2022 recibió su primera nominación al premio Oscar, en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en ‘The Power of the Dog’.

