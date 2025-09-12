Michelle Vieth sorprende con un radical cambio de look rumbo al cierre del verano

La actriz Michelle Vieth dejó sin palabras a sus seguidores al revelar su más reciente transformación de imagen, justo cuando el verano está por llegar a su fin. Conocida por su participación en telenovelas como “Mi pequeña traviesa” y “Amigas y rivales“, la también presentadora decidió despedirse de su característico cabello rojizo para dar paso a un tono rubio con el que luce completamente renovada.

Vieth compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que mostró el proceso de su cambio de look realizado en un salón de belleza de la Ciudad de México. La actriz acudió con su estilista de confianza y amigo Brando, a quien agradeció públicamente por el resultado.

“@bran_p730 Mi primero, mi último, mi todo… @siete30salon Cambio de look, solo el mejor. El real #houseofbeauty #salonboutique #cambiolook Gracias siempre por tu sonrisa, siempre te delata Bran ¡eres el mejor! #seteniaquedecirysedijo”, escribió la artista junto al video en el que aparece sonriente durante la sesión de belleza.

¡Adiós al rojo!

El video permite apreciar el momento en que Michelle se despide de su melena rojiza para dar la bienvenida a un rubio con técnica balayage, que aporta un degradado natural desde la raíz hasta las puntas, generando luminosidad, dimensión y volumen. La transición generó cientos de reacciones positivas de sus fanáticos, quienes no tardaron en elogiar el estilo y frescura que le aporta este nuevo tono.

No es la primera vez que Vieth confía su imagen al mismo salón. En febrero de este año, acudió al establecimiento Siete 30, Salón Boutique, para realizar un cambio de rubio platinado a rojo, agradeciendo en redes el cuidado y la dedicación que su estilista Brando pone en cada uno de sus looks.

“No conozco a alguien que ame tanto y esté al pendiente del más mínimo detalle como Brando, el amor, el cariño que le pone a cada uno de los looks que diseña para mí es insuperable”, expresó entonces.

Con este nuevo cambio, Michelle Vieth se une a la tendencia de las celebridades que renuevan su imagen con la llegada de una nueva temporada, sorprendiendo a sus seguidores y demostrando que sigue reinventándose a lo largo de su carrera artística. Sin duda, su estilo fresco y sofisticado marca el inicio de una etapa llena de brillo para la actriz.

